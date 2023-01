KVO haalt talentvolle Dwomoh weer naar België

KV Oostende heeft een eerste wintertransfer beet. Het haalt de 18-jarige middenvelder Pierre Dwomoh op huurbasis met optie tot koop.

Dwomoh doorliep de jeugdreeksen van Heffen, KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk alvorens ook bij de A-ploeg van de Limburgers te debuteren in december 2020. Antwerp haalde de jonge Rode Duivel in 2021 binnen. Aan de boorden van de Schelde speelde hij onder andere Play-off 1 en in de Europa League. Begin september van vorig jaar verhuurde de Great Old hem aan de Portugese subtopper Braga, waar hij al een tijdje bij de B-ploeg speelde op het derde niveau. Nu verhuren de Antwerpenaren hem aan KVO mét optie.

Dwomoh wou opnieuw in eerste klasse spelen en had naar verluidt ook opties in Nederland en Duitsland. Maar KV Oostende wist dus de creatieve middenvelder te verleiden. “Pierre is een uniek talent. Welke speler kan zeggen dat hij als 17-jarige al Play-off 1 speelde? We zijn dan ook zeer verheugd dat we hem naar Oostende kunnen halen”, geeft CEO Gauthier Ganaye mee.

Volop speelkansen

“Hij kiest voor KVO omdat wij hier jonge spelers volop speelkansen geven en dat is wat hij op dit moment in zijn carrière nodig heeft, speelgelegenheid. Hij zal natuurlijk hard moeten werken maar na verscheidene gesprekken met hem ben ik er honderd procent van overtuigd dat hij erop gebrand is om zich hier te bewijzen. We hebben er dus een zeer talentvolle middenvelder bij.”

Oostende zoekt ook nog versterking in de verdediging – de Kroaat Matej Rodin (26) van het Poolse Cracovia Krakau wordt genoemd – en aanval.