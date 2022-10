KVK kan geen vervolg breien aan stuntzege, verlies in Genk

KV Kortrijk heeft geen vervolg kunnen breien aan de stuntzege tegen Antwerp. Tegen Racing Genk konden de West-Vlamingen nooit echt een vuist maken. Onuachu bracht de thuisploeg op voorsprong. Selemani zorgde voor een mooie gelijkmaker. Diezelfde Onuachu kon vanop de stip voor de 2-1 tekenen.

Veel viel er niet te zeggen over de basisopstellingen. Beide coaches kozen voor dezelfde elf. Vooral Adnan Custovic had geen redenen om te wijzigen, na de stuntzege tegen Antwerp.

De eerste kans was voor de thuisploeg, Ilic greep in op een poging van Heynen. In het eerste kwartier probeerde KVK wel om de bal in de ploeg te houden, maar dat lukte niet echt. El Khannous besloot dan te wild. Even later was Racing Genk daar weer, Ilic moest een redding verrichten op een trap van diezelfde El Khannous.

Het hing al lang in de lucht, na een dik halfuur was het raak voor de Limburgers. Onuachu knikte een vrije trap van Trésor simpel tegen de touwen. Ilic was kansloos: 1-0, volledig terecht. De bezoekers kregen geen poot aan de grond. Ei zo na verdubbelde Onuachu de score, hij verkwanselde de kans.

Knappe vrije trap

Na de pauze eiste KV Kortrijk het balbezit op. Eerst konden de bezoekers dreigen via een vrije trap van Selemani. Watanabe behandelde het leer nogal onhandig. Even later was het wel raak. Iets voor het uur schilderde Selemani een stilstaande fase knap in de bovenhoek. Vandevoordt was kansloos. Genk had het eigenlijk aan zichzelf te danken, want het kroop achteruit en speelde te afwachtend.

Daarna was Genk weer bij de pinken. De thuisploeg maakte opnieuw het spel. KVK liet zich niet doen en kon de bal beter in de ploeg houden dan voor de rust. Een kwartier voor affluiten greep Vrancken in met een dubbele wissel. Samatta en Németh vielen in.

De twee invallers konden meteen iets forceren. Samatta maakte de actie. Németh kon koppen, het leer raakte de arm van D’Haene: strafschop. Onuachu zette zich achter de bal en verschalkte Ilic: 2-1.

Racing Genk vergat het helemaal af te maken. Onuachu trapte naar de verste hoek, maar miste het kader. KVK probeerde nog een slotoffensief in elkaar te boksen. Lamkel Zé bracht voor, Gueye miste dé kans op de gelijkmaker. De Limburgers knopen zo aan met een nieuwe driepunter en blijven op de tweede plaats in het klassement. KV Kortrijk zag de generale repetitie voor de derby tegen Zulte Waregem verloren gaan.

(JC)