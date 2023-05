Interim-coach D’Hollander wil Essevee weer naar hoogste niveau loodsen: “Ik wil hoofdtrainer zijn in 1B”

Het seizoen zit er nu echt op voor Essevee. De troepen van coach Frederik D’Hollander trainden tot vorige vrijdag nog. “Om echt afscheid te nemen van elkaar. Sommigen gaan elkaar nooit meer zien.” Voor D’Hollander is het duidelijk: “Ik wil hoofdtrainer zijn in 1B, maar het bestuur zal beslissen.”

Hoe is het met jou? Heb je de degradatie al wat verwerkt?

“Degradatie behoorde tot de scenario’s, ook al geloofden we er heel hard in. We wisten dat dit kon gebeuren. Maar eerlijk gezegd: we zijn al strijdvaardig naar volgend seizoen toe.”

Het blijft toch een harde klap?

“Ja, dat zal altijd wel ergens blijven hangen. Het kon een mooie avond geweest zijn. De sfeer in het stadion, dat had ik nog nooit meegemaakt. Vijf, zes weken geleden sprak iedereen over een mirakel als we ons zouden redden. Wel: het mirakel was heel dichtbij. Toen de 3-2 werd afgekeurd, kregen we een mentale tik.”

Het is niet alleen fout gelopen in die slotwedstrijd, denk ik dan…

“Als je degradeert, is het duidelijk dat er een aantal fouten zijn gemaakt over het hele seizoen. Die analyse moet het bestuur maken. De mijne heb ik intern al gegeven, maar dat ga ik niet in de krant zeggen(lacht).”

Jullie zijn nog blijven trainen, waarom?

“Om gezamenlijk af te ronden. We hebben die sessies wel voorbereid, hè, zodat het geen bezigheidstherapie werd. Tijdens die trainingen was er ruimte voor wat fun en animo. Er waren wedstrijdvormen en je weet dat er wel wat winnaars in onze ploeg zitten. Dan krijg je competitie. Zo verwerk je alles ook een beetje. Vorige vrijdag zijn we dan gestopt en namen we afscheid. Maar alle spelers kregen wel een individueel loopprogramma vanaf week 2.

Wat zeg je dan?

“Ik heb iedereen bedankt voor de afgelopen vijf, zes weken. En vooral voor het feit dat iedereen er vol bleef voor gaan tot de laatste minuut. Ik ben heel tevreden over de samenwerking, je zag vooruitgang. Jammer dat de kers op de taart dan ontbrak. Er zijn ook jongens bij die elkaar nooit meer gaan zien omdat ze andere oorden zullen opzoeken. Het was dus afscheid nemen van de groep en van elkaar. Hopelijk zien we elkaar terug. Ik zou in ieder geval graag starten in 1B.”

Het ging eerst om een interim-job, maar je wil dus aan boord blijven als hoofdcoach?

“Ja. Dat zal afhangen van de raad van bestuur. De voorbije en komende weken zijn ze alles aan het analyseren hoe ze het financieel en sportief zullen aanpakken. Achter de schermen zijn er wel wat gesprekken en wordt al hard gewerkt aan de toekomst. Maar het liefst start ik in 1B. Ik heb over weinig andere scenario’s nagedacht tot nu toe.”

In 1A heb je een UEFA Pro License nodig, ga je daar nu voor?

“Het goede nieuws is dat ik de lessen kan volgen. Dat is geen evidentie. Er waren 140 inschrijvingen en ik behoor tot de 20 die de opleiding mogen volgen. Dat is met grote namen als Steven Defour, Will Still, Mo Messoudi, Robin Veldman van Anderlecht, enzovoort. We zijn vertrokken tot het EK in Duitsland, dan loopt de cursus af.”

Tijd voor vakantie is er niet?

“Ik ben alweer aan het werk in de firma D’Horeca Service samen met mijn broer. Ik heb wel wat goed te maken, want ik was even niet echt aanwezig (lacht). Stel dat ik hoofdtrainer word, dan zullen we dat even moeten herbekijken.”

Heb je al een idee wanneer de trainingen hervatten?

“Ja, het programma is gemaakt. Half juni starten we opnieuw. Dat is vrij kort dag, een week of zes.”

Deze club hoort niet thuis in 1B, ik neem dat een spoedige terugkeer naar 1A het hoofdplan is?

“Absoluut. Dat voel je aan alles. De accommodatie is aanwezig, de jeugdwerking is er ook… Denk aan de supporters die aanwezig waren tegen Cercle Brugge. Vier dagen na de degradatie zaten we op een businessevent waar driehonderd ondernemers aanwezig waren. Dat was met geen negatieve wanklank. We moeten nu hard werken om gestructureerd terug te keren en nog stabieler in 1A te kunnen blijven.”