Hannes Van der Bruggen ziet indrukwekkende reeks van Cercle gestopt

Voor de tweede keer eindigde voor Cercle Brugge in de voorbije twee maanden een serie van vier opeenvolgende matchen met een overwinning. Na Union was dit keer KV Oostende boosdoener. Als sprak Cercletrainer Thalhammer na afloop van vecht- en geen voetbal.

Groen-zwart kon de voorbije jaren amper winnen tegen de kustploeg. Ook dit keer lukte het niet. Het was overigens een bitsige West-Vlaamse derby zaterdagavond in het Jan Breydelstadion, waar de thuisaanhang de wedstrijd opnieuw live kon meemaken.

De jonge scheidsrechter Denil had niet zijn beste avond. Hij floot zeer twijfelachtig, communiceerde weinig en liet een handsbal achterin bij KVO onbestraft. Ook ‘Oostendenaar’ Boterberg had als VAR tussenkomsten, maar wellicht wel de juiste.

“Als je het wedstrijdverloop en de match zelf bekijkt, ben ik wel teleurgesteld. We verdienden niet om te verliezen en zeker niet op deze manier”, baalt Hannes Van der Bruggen. “Het is geen drama. We hadden voldoende mogelijkheden. We wisten dat die reeks wel eens zou onderbroken worden. Het is jammer dat het in een wedstrijd als deze gebeurde. Het is één vrije trap die de match beslist.”

24 op 30

De mooie reeks is nu gebroken voor groen-zwart. “We moeten realistisch zijn en positief blijven. We hebben sinds december toch heel wat bereikt. Getoond dat we een competitieve ploeg zijn. Dat we teams pijn kunnen doen. In het verleden hadden we matchen die niet zo goed waren, zoals in Eupen. We wonnen, vandaag hadden we dat tikkeltje geluk niet.”

Een 24 op 30 is nog altijd een goed rapport om mee thuis te komen. “Als we op die manier verder doen, kunnen we best nog een mooi seizoen hebben”, vindt de middenvelder. Al blijft men bij groen-zwart voorzichtig als er over een eventuele top acht gesproken wordt.

“Het is nog wat vroeg. Als we drie, vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie daar nog in de buurt staan of er uitzicht op hebben, kunnen we ervoor gaan. De doelstelling voor dit seizoen is beter doen dan vorig jaar. Dat is momenteel wel aan het lukken. Wie weet wat er dan nog kan, maar dat is niet onze hoofdambitie. Vergeet niet waar we in november stonden. Maar we zijn op de goede weg.”

Vechtvoetbal

Van der Bruggen wilde zelf nog iets kwijt over hoe Oostende de wedstrijd aanpakte. “Onze tegenstanders gaan nu vooral vechtvoetbal spelen. Dat was vandaag duidelijk. Dat ze zich aan ons aanpassen, gaan we dit seizoen misschien nog vaker tegenkomen. We konden onze spelstijl, met een hoge pressing niet hanteren omdat Oostende steeds voor een lange bal koos. We gaan ons daar moeten op instellen. En vooral die tweede ballen winnen”, eindigt Van der Bruggen.

Bij Cercle moesten Decostere en Daland omwille van een blessure de match vervroegd staken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig hun kwetsuren zijn.

(ACR)