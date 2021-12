Gauthier Ganaye (ceo KV Oostende): “We maken maar weinig fouten”

De beker gaan ze dus niet winnen, maar het seizoen van KV Oostende mag nu al sensationeel worden genoemd. En voorbeeldig: met een zuinig beleid maar een duidelijke visie, staat de club na 26 speeldagen vijfde. Ceo Gauthier Ganaye: “Dit is waar we KVO wilden krijgen: aantrekkelijk voetbal en een sexy club.” Ganaye geeft tekst en uitleg bij de metamorfose van het nieuwe KVO, in april nog een doodgeboren kind, zo leek het wel. Negen maanden blij, heet dat.

In april 2020 werd KV Oostende overgenomen door de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group (PMG). De club was toen letterlijk sportief en financieel op sterven na dood. Begin juni werd de amper 31-jarige Fransman Gauthier Ganaye aangesteld tot ceo, Frank Dierckens bleef eerder protocollair voorzitter.

De eerste opdracht voor Ganaye: snoeien in de kosten. Er vielen de volgende maanden een rits ontslagen op de club maar KVO, daarvoor zo zwaar verlieslatend, maakte intussen wel 2,62 miljoen euro winst – al kostte de coronacrisis al 2 à 3 miljoen euro. Maar Ganaye moest midden die crisis vooral op zoek naar een nieuwe coach én een nieuwe ploeg. Die coach werd de Duitser Alexander Blessing (47), al even onbekend als onervaren als hoofdcoach. Met hem kwamen een rits jonge en onbekende talenten, voor bescheiden(er) contracten. Maar wel al eens met aparte doelen: na de zwarte novembermaand werd een bonus beloofd voor een bepaald aantal punten op de volgende vier matchen.

KVO behaalde toen 9 op 12… En KVO reikt intussen al met gedurfd voetbal naar play-off 1. Intussen kent iedereen Hendry, Theate, Jäkel, Bätzner, D’Arpino, Gueye… En Sakala is ontploft, Skulason en Hjulsager halen weer hun beste niveau… Dit alles maakt coach Blessin tot dé revelatie van het seizoen. En KVO tot de sensatie. What happened? Ganaye blijkt niet eens écht verbaasd.

Zoektocht

“Toen we eraan begonnen, zei iedereen ohlala, ze hebben nog maar 12 spelers onder contract ! Waarop ik zei: en de staf is ook einde contract. Une situation superbe . Want daardoor konden we meteen iets nieuws bouwen: wie past van die 12 spelers in de manier waarop KVO wil voetballen? Counter pressing, high intensity… Welke spelers willen we daarvoor nog aantrekken? En vooral, welke coach hebben we daarvoor nodig?”

Ganaye screende zorgvuldig een zestal kandidaat-coaches. Er bleef er één over. Toen Alexander Blessin werd opgebeld door Ganaye, vroeg de 47-jarige Duitser, uiteindelijk een onbekende jeugdcoach bij RB Leipzig, of hij zijn cv niet moest opsturen. Tot zijn verbazing hoefde dat niet eens. “Men wist al álles van mij!”

Ganaye, glimlachend: “We hadden er onze tijd voor genomen en al onze contacten aangesproken. Al tijdens ons eerste gesprek werd duidelijk dat Alexander stond voor het voetbal en de coach die we voor ogen hadden. En KVO was voor hem de ideale club om te starten als hoofdcoach. A perfect match .”

Blessin, begeesterende peoplemanager en Duitse perfectionist, werd de architect van het Oostendse voetbal, gebaseerd op gegenpressing . Om dat duidelijk te maken liet de Duitser al in zijn eerste weken beelden zien van wolven die zich op een prooi stortten. In KVO-STVV vorige zaterdag (3-1) bevonden de spelers van Oostende zich 51 procent van de tijd op de speelhelft van de Limburgers. Wolven!

Scouting

In het tussenseizoen verlieten 17 spelers de club. Veertien kwamen erbij. Net als in de andere clubs van PMG – Barnsley, Thun en intussen ook Nancy – worden spelers aangetrokken op een specifieke manier. Zo worden door scouts, die voor de verschillende clubs tegelijk werken, in niet minder dan 27 competities talenten gescout die allen in een databank terechtkomen. Al wordt niet zó data-driven gerekruteerd als wel eens wordt gezegd. “We werken met twee scoutingsrapporten”, legt Ganaye uit. “Naast de datarapporten, die zeer tijdbesparend zijn, ook de klassieke videoscoutingsrapporten. En die moeten matchen. Zo worden voor elk profiel dat we willen een vijftal kandidaten afgewogen. En wíj bepalen precies welke speler we voor welke club willen. Huren doen we niet graag, maar soms kan het niet anders.”

Er zijn nog een paar principes: er wordt niet betaald voor spelers ouder dan 25 à 26 jaar. En voor jongeren is het miljoen euro voor Makthar Gueye (22) al zeer uitzonderlijk. Maar wel doordacht: deze week liet analist Gert Verheyen nog noteren dat topclubs wel eens veel geld zouden kunnen overhebben voor een spits als Gueye. Nog eentje: oudere spelers krijgen nooit een langdurig contract. Vraag het maar aan aanvoerder Kevin Vandendriessche. “Oudere spelers die einde contract zijn, zoals Skulason en Capon, moéten niet altijd weg. Maar ze kunnen altijd maar bijtekenen voor slechts één jaar. Indien ze dan even sterk blijven presteren, kan dat dan verlengd worden. Maar Kevin verkoos een langer contract bij KV Kortrijk.”

Het lijkt allemaal wel logisch en simpel. Maar dat KVO zo zou ontploffen? “Eerlijk, die 5de plaats hadden we ook niet meteen verwacht. Vergeet niet dat we startten met 2 op 12. Maar al hadden we nog vijf matchen na elkaar verloren, ik had nooit gevraagd om het anders aan te pakken, we maakten daar eerder al grapjes over. Omdat hij het voetbal bracht dat we wilden. De resultaten zijn dan ook gevolgd. Waar het nu zal eindigen, kan ik niet zeggen. Vergeet niet dat het behoud onze enige ambitie was. Niets moet dus nog. Een andere doelstelling was dan weer dat iedereen op het einde van het seizoen zou kunnen zeggen: Dat is KV Oostende!”

Wunderbar , hing zelfs al in de tribunes. Waarbij vooral wordt gewezen naar architect Blessin, van wie nu al wordt gezegd dat hij wel eens gauw door een topclub zou kunnen worden weggehaald. Maar daar heeft Ganaye geen schrik voor. “Ten eerste denk ik dat Alexander zich hier beter verder kan ontwikkelen. En als er zich nu al een topclub zou aanbieden, is dat toch het mooiste bewijs dat we goed werk hebben geleverd? Dan zoeken we weer een gelijkaardig profiel. Sans doute. Want dit begrijp ik niet: dat zoveel Belgische clubs bij een trainerswissel altijd juist een coach die ánders wil voetballen. Met dezelfde spelers? Hoe zit het dan met de filosofie van die club?”

Toekomst

Ganaye is ervan overtuigd dat dit geen uitzonderlijk seizoen is, dat KVO nog zal doorgroeien. “Daar zijn we nu al mee bezig. Scouting, profielen opstellen… In principe moeten we sportief nog sterker worden want de coach zal een langere voorbereiding krijgen. Volgend seizoen willen we weer een stap vooruit zetten. En dat wil zeggen: bij de start niet langer beschouwd worden als een degradatiekandidaat.” (lacht)

Als Blessin vertrekt, zoeken we meteen iemand met hetzelfde profiel

Zowat alle waarnemers zaten dus bij de start van het seizoen grondig fout. Het vooroordeel dat de Amerikanen de Belgische competitie onderschatten, is vandaag helemaal weggeveegd. “Pas op, wat we hier hebben neergezet, was niet zo makkelijk als het lijkt. De Jupiler Pro League ís inderdaad vooral fysiek een zware competitie. We hebben evenwel maar weinig fouten gemaakt.”

Rest de vraag: wanneer verwacht PMG een return on inv estment aan de Belgische kust? Worden spelers en club straks met de nodige winst verkocht, net zoals de Amerikaanse groep eerder het Franse Nice kocht voor 30 miljoen euro en later verkocht voor 100 miljoen. “Eerlijk: onze enige ambitie is de club uitbouwen. En als spelers worden verkocht, gaan we ze op de juiste manier vervangen.”