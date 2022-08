De metamorfose van Thierry ‘de Tank’ Ambrose: “Statistieken? Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig”

KV Oostende herleeft. De tactisch slim uitgespeelde zege op Charleroi doet het beste vermoeden voor deze voetbaljaargang – opletten met zulke uitspraken, natuurlijk. Exponenten van een fris Oostende: Nick Bätzner, David Atanga, Guillaume Hubert. En Thierry Ambrose. Ondanks het uitbleven van een goal is deze frontlinie op twee benen een cruciale factor in KVO’s spel.

We moeten oppassen wat we schrijven. Met elk positief woord vergroot de kans dat Thierry Ambrose op interesse van andere clubs kan rekenen. Waarom is die transfermarkt nog altijd open, terwijl de competitie al enkele weken ver is? Soit, geef toe: de Guadelouper is bezig aan een ijzersterk seizoensbegin. Beuken, bonken en bikkelen; de bal bijhouden, acties opzetten, betrokken in de combinaties. Thierry de Tank. Eenmansaanval.

Behalve z’n assist was Ambrose tegen Charleroi goed voor acht balveroveringen, drie overtredingen in het voordeel, evenveel schoten op doel en nog eens twee gecreëerde kansen. “Het was de club die deze cijfertjes op Twitter plaatste, zeker?”, knipoogt de aanvaller. “Wel, ik sta alleen in de punt van de aanval. Dan ben je het aan jezelf verplicht om je hélemaal te geven. Daar zijn geen excuses voor. Weet je, ik geniet er oprecht van om die fysieke duels te winnen, al was het maar uit fierheid. Ik ben graag overal aanwezig op het veld.”

Ander type geworden

Nog een cijfertje: z’n doelpuntenteller staat voorlopig nog op nul. “Mag ik eerlijk zijn: ik ben eigenlijk niet bezig met die statistieken, hoor. Ik loop en werk graag tussen de linies. Ik wil op een andere manier ook beslissend zijn. Die assist voor Robbie D’Haese vorig weekend: dat is voor mij even belangrijk als een goal.”

Toch heeft hij een neusje voor doelpunten. Bij de jeugd van Manchester City lukte hij veertien goals in 26 Premier League 2-wedstrijden. Tijdens een uitleenbeurt aan het Nederlandse NAC Breda: tien goals in 31 wedstrijden. En afgelopen juni lukte hij nog drie goals voor Guadeloupe in vier matchen voor de Caribische Nations League. Kortom: de goals voor KVO zullen wel volgen. Hij stond sinds z’n komst vorig jaar al zeven keer aan het Oostendse kanon in 36 potten – alleen nog niet dit seizoen, dus.

“Een goeie match spelen, is ook laten scoren”

“Misschien ben ik wat veranderd als type speler. Vroeger voetbalde ik directer, nu ga ik meer de combinatie aan, wil ik in positie komen en een wedstrijd doen kantelen. Natuurlijk heb ik goesting om te scoren – da’s lekker plezant – maar er is meer dan dat. Kijk, ik besef dat statistieken belangrijk zijn in het hedendaagse voetbal. Maar ik volg die visie niet blindelings. Een goeie match spelen is ook laten scoren, je ploeg aan de overwinning helpen, duels winnen… Een heel ander gegeven, maar minstens zo belangrijk als cijfertjes en getallen.”

Vertrouwen

Ambrose blaakt alvast van het vertrouwen. “Trainer Yves Vanderhaeghe geeft me het volste vertrouwen. In de voorbereiding heeft hij een direct gesprek met me aangeknoopt en uitgelegd waar hij naartoe wou en wat m’n werkpunten zijn, zowel op tactisch als fysiek vlak. Toen de coach vorig seizoen werd aangesteld, bevonden we ons in de onderste regionen van het klassement en lag de focus vol op het behoud. Veel tijd om elkaar heel grondig te leren kennen, was er helaas niet. Dat was nu anders. Toen KVO de voorbereiding aanvatte, was ik met Guadeloupe actief op de Caribische Nations League. De trainer stelde me gerust: ‘Speel met de nationale ploeg, neem dan een weekje rust en sluit dan bij de kern aan.’ Duidelijke communicatie en – opnieuw – het scheppen van vertrouwen.”

Terloops: Ambrose speelde ook voor de nationale jeugd van Frankrijk, waarom nu de keuze voor Guadeloupe? “Ik ben nu 25 jaar en vond het een mooi moment om nog eens te graven in m’n eigen roots. Volgend jaar is er de Gold Cup, het kampioenschap van Midden- en Noord-Amerika – met onder meer de Verenigde Staten en Canada – waar we met Guadeloupe graag aanwezig willen zijn.”

Relaxte sfeer

Niet alleen Thierry, de hele ploeg oogt relaxed.

“De sfeer is positief, op en naast het veld. We werken hard voor elkaar: als iemand een slechte pass geeft of slechte balcontrole uitvoert, zal een ander dat proberen recht te trekken. De trainer slaagt er ook in om iedereen met een correcte mindset te laten trainen, op het veld te sturen en op scherp te zetten. Dat is zijn verdienste. Ook onze formatie is lichtjes gewijzigd – ik speel graag met twee flankspelers naast me – en de trainer slaagt erin om alle spelers enigszins content te stellen. En da’s lang niet zo simpel, want iederéén wil minuten maken en spelen. Hoe dan ook, iedereen schaart zich achter dezelfde visie en filosofie. We pakten nu 6 punten op een maximum van 9 tegen goeie ploegen, hé. Dat is prima begin, maar we moeten alert blijven en niet zoals vorig jaar wegzakken in het klassement.”

Transfer?

De goeie prestaties doen de geruchtenmolen omtrent een eventuele transfer draaien. “Normaal gezien blijf ik gewoon bij Oostende. Ik wil hier een goed seizoen spelen en de ploeg zo hoog mogelijk doen eindigen. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren – alles ligt in de handen van God. Ik denk wel dat het beter zou zijn mocht de transfermarkt sluiten bij de start van de competitie. Sommige teams dreigen bepalende of prima presterende spelers vroeg kwijt te spelen met het oog op de rest van het seizoen.”

(Timmy Van Assche)