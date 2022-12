Clubspelers krijgen na bekerblamage plots vrije dag, druk op trainer Hoefkens neemt toe, bestuur houdt overleg

Een ongezien zware thuisnederlaag tegen Sint-Truiden zorgde voor een vroegtijdig einde van het bekeravontuur voor Club Brugge. Nog voor Nieuwjaar mag Club Brugge de hoop op een eerste bekertriomf sinds 2015 opbergen. Crisis bij Club Brugge? “Ik begrijp de reactie van de supporters wel”, aldus Hoefkens. De spelers mochten donderdag thuisblijven. Het bestuur houdt overleg.

Er leek geen vuiltje aan de lucht. Een vroege openingsgoal van Noa Lang leek Brugge op weg te zetten naar een gezondheidswandeling. Maar na een enorme blunder van Mignolet zakte het geheel als een pudding in elkaar en, het allerergste, Brugge slaagde er niet in nog een deftige kans bij elkaar te voetballen in het resterende uur.

Boze supporters

Sint-Truiden toonde zich erg bedrijvig op de counter en liet Brugge sprakeloos achter met een 1-4. De supporters, nochtans met 13.000 talrijk aanwezig, namen hun eigen ploeg op de korrel, enkel Noa Lang bleef buiten schot maar die werd al bij de rust gewisseld met een hamstringblessure.

“Ik begrijp de reactie van de supporters”, verklaarde Hoefkens na de wedstrijd. “Onze fans zijn het gewoon om te winnen. Het is normaal dat ze hun ongenoegen uiten na zo’n wedstrijd. Het was ongelofelijk dat er zo veel volk aanwezig was.”

Druk op Hoefkens

Lang viel uit met een blessure aan de hamstrings en ook Buchanan had het sneller moeilijker dan anders. “Dat is geen toeval, er is een verschil in fysieke paraatheid tussen spelers die naar het WK moesten en diegenen die drie weken hebben kunnen voorbereiden.”

Op zich geen onlogische verklaring maar wel vreemd dat Hoefkens met vier WK-gangers startte en er in de tweede helft nog twee extra in de ploeg bracht.

De ontgoocheling is af te lezen op de gezichten van Bjorn Meijer en Ferran Jutgla. © BELGA/BRUNO FAHY

Moet Hoefkens stilaan beginnen vrezen voor zijn job? Een vroege bekeruitschakeling was niet ingecalculeerd en ook in de competitie loopt het vierkant. “Ik ga niet spreken over een crisis. Al is de sfeer allesbehalve leuk als je thuis met 1-4 verliest in een competitie waar je een doel van hebt gemaakt.”

“Maar de manier van trainen en werken is goed. Het komt er nu op aan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden voor de match tegen OH Leuven.” Een competitiewedstrijd die Brugge maandagnamiddag absoluut moet winnen, zo niet zou het wel eens een donkere kerstperiode kunnen worden.