Fikse bekerkater voor Club Brugge na zware thuisnederlaag tegen STVV

Club Brugge wacht al sinds 2015 op een nieuwe bekertriomf, maar zal die ambitie voor minstens een seizoen terug in de kast mogen steken. Na een vroege openingsgoal van Lang leek het nochtans een rustige avond te worden. Een gigantische flater van Mignolet en twee uitgespeelde counters bezegelden echter het lot van de Bruggelingen.

Na een lange WK-break hadden de supporters het voetbal van hun favoriete club duidelijk gemist. Veel volk in Jan Breydel, al hadden de goedkope ticketprijzen (vanaf vijf euro) en het feit dat de wedstrijd nergens op televisie te zien was, daar ook wel hun aandeel in. Ook de sfeer zat goed en onder impuls van een bedrijvige Noa Lang trok Brugge onmiddellijk in de aanval. Clinton Mata stond voor het eerst sinds oktober nog eens aan de aftrap, zijn vervelende enkelblessure is voorgoed verleden tijd.

Blunder Mignolet

In een 4-3-3 opstelling ging de landskampioen op zoek naar een vroege treffer. Op het kwartier kwam die er ook na een prima run van Noa Lang die op snelheid alles en iedereen achter zich liet en vervolgens Schmidt kansloos liet.

Na die openingsgoal nam Brugge wat gas terug, zonder ook maar een enkele kans te creëren stond de stand wel in evenwicht. Een vroegtijdig kerstcadeau van Mignolet tegen zijn ex-club. Toen hij werd opgejaagd door Bruls trapte hij pardoes de bal tegen zijn borstkas en was alles terug te herdoen.

Complete vernedering

Geen Noa Lang aan de aftrap van de tweede helft, verrassend want de Nederlander was met voorsprong de beste man op het veld. Skov Olsen, een andere WK-ganger, kwam hem vervangen. Zelfde spelbeeld als de eerste helft maar zonder noemenswaardige kansen, op een te gecentreerd schotje van Nielsen na.

Op het uur volgde een nieuwe koude douche na een zeldzame Truiense counter. Geen verhaal voor Mignolet op een afgeweken schot van Gianni Bruno. Blauw-Zwart was nog niet helemaal hersteld van die opdoffer of het lag helemaal knock-out tegen het canvas. Hayashi zette zijn voet tegen een prima voorzet en het stond zowaar 1-3. In de slotfase moest de kelk helemaal tot op de bodem geledigd worden: Bruno gooide nog wat extra zout in de wonde met een tweede treffer en de keiharde 1-4 cijfers.

Een geslaagde hold-up van de Limburgers en meteen een serieuze mokerslag net na de WK-break voor Carl Hoefkens en zijn team. De Brugse supporters lieten duidelijk hun afkeur blijken en de coach zal toch dringend moeten herbronnen. Een vroege bekeruitschakeling en een enorme achterstand in de competitie, zouden Verhaeghe en Mannaert al een lijstje met potentiële trainers klaar hebben liggen?

Vreugde bij de spelers van STVV. © Belga