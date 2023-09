Club Brugge verliest van AA Gent in Slag om Vlaanderen

AA Gent heeft zondag de Slag om Vlaanderen gewonnen. Club Brugge verloor met 2-1 in de Ghelamco Arena. Hyun-seok Hong (25., 49.) scoorde tweemaal voor de thuisploeg. Hans Vanaken (43.) trof raak voor blauw-zwart.

Club Brugge werd van bij de start weggedrukt door de Buffalo’s en zag Buchanan uitvallen met een hamstringblessure. Cuypers kopte net naast de kooi van Mignolet. Na ondermaats verdedigen van Onyedika kreeg Hong de bal op een presenteerblad.

De Zuid-Koreaan twijfelde niet: 1-0. Aan de overzijde was Vanaken verrast dat Nardi naast een voorzet greep, zijn kopbal belandde aan de verkeerde kant van de paal. Even later was het dan toch prijs, op voorzet van De Cuyper knikte de aanvoerder het leer tegen de netten. Het team van Hein Vanhaezebrouck reageerde vlak voor rust. Tissoudali vond Mignolet op zijn weg, waarna Cuypers in de rebound op de lat kopte.

Tweede helft

Eenzelfde spelbeeld bij aanvang van de tweede helft. Hong profiteerde met een gekruist schot, goed voor zijn tweede goal van de namiddag. Na de invalbeurten van Jutglá en Skov Olsen toonde Club Brugge meer drang naar voren. Maar het moest toch op Mignolet rekenen om Fadiga van de 3-1 te houden. Zinckernagel testte vervolgens Nardi met een afstandsschot.

Een beenveeg van de AA Gent-doelman op een schot van Jutglà hield de 2-1 op het scorebord. Na een tweede gele kaart voor Fadiga in de 83e minuut moest Gent het slot met tien man afwerken. Daarin pakte Nardi uit met een knappe redding op een knal van Zinckernagel.

Na vijf wedstrijden wipt AA Gent naar de leiding met 13 punten. Cercle Brugge is tweede met 12 punten, maar de Vereniging heeft een match meer gespeeld. Anderlecht telt ook 12 punten na vijf partijen, paars-wit speelt om 18u30 nog uit bij Racing Genk. Club Brugge (10 ptn) is vierde.