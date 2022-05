Club Brugge haalt titel binnen na sensationele ommekeer op Antwerp

Drie titels op een rij voor Club Brugge. Een 1-3 zege op Antwerp volstond voor een achttiende landstitel. Bij de rust stond Brugge nochtans 1-0 in het krijt en het mocht Mignolet dankbaar zijn dat het slechts één goal slikte. In de tweede helft zette blauw-zwart echter de situatie recht met goals van Vanaken, Hendry en Adamyan.

Club Brugge kon al een wedstrijd voor het einde zekerheid verwerven over een derde opeenvolgende titel. Een zege op Antwerp volstond, op zich geen onoverkomelijke opdracht aangezien The Great Old nog maar één punt wist te puren in deze play-offs. Maar het mocht duidelijk zijn dat ze hun huid duur gingen verkopen. “Niemand komt op ons veld kampioen spelen”, was Nainggolan al erg duidelijk begin deze week. En zijn woorden leken waarheid te worden. Met de steun van de Antwerpse spionkop kende Brugge een lastige eerste helft. Nsoki keerde terug na schorsing en ook Adamyan kwam in de ploeg. Buchanan moest geschorst toekijken en Odoi belandde op de bank.

Magistrale Mignolet

Was het de titelstress of het eergevoel van Antwerp dat blauw-zwart deed zweten? Er stonden nochtans voldoende spelers tussen de lijnen die al meerdere titels pakten. Antwerp had gewoon meer grinta en de beloning volgde na twintig minuten. Samatta met een korte aflegger op Frey en die kegelde via de hand van Mignolet binnen. Zijn eerste tegentreffer in de play-offs en het is een heus mirakel dat het bij die ene goal bleef. Prima parade op een schot van De Laet en wat later een straffe redding met een omhaal. Jawel, u leest het goed. Ondertussen verloor Club ook Mata met een blessure, Jack Hendry kwam depanneren en zou zich later nog uitermate belangrijk tonen. Een 1-0 ruststand was gevleid voor Club Brugge.

Sensationele ommekeer

Balanta bleef in de kleedkamer voor Odoi en blauw-zwart had nog een helft de tijd om de situatie te doen kantelen. Na vier minuten kwam de nodige hulp van de thuisploeg. Seck met een uitermate domme tackle op Lang en de bal terecht op de stip. Vanaken mist geen strafschoppen en bracht Club zo plotseling terug in de wedstrijd. In twee dolle minuten veranderde de hele wedstrijd. Hendry, wat zal die blij zijn dat Schreuder naar Ajax vertrekt, kopte een strakke hoekschop van Sobol in doel: 1-2 en Brugge virtueel kampioen. Twee minuten later volgde een nieuwe mokerslag, opnieuw op hoekschop. Adamyan, helemaal ongedekt aan de tweede paal, kon de 1-3 rustig binnen leggen. Het ongeloof stroomde van de tribunes. Een helft lang was Antwerp heer en meester en opeens keken ze tegen een dubbele achterstand aan. Club Brugge speelde de wedstrijd volwassen uit en mag zich opmaken voor een heuse feestnacht. Vanavond trekt de spelersbus nog richting Jan Breydel om daar te vieren met de supporters.

Opstelling Antwerp: Butez, Pacho, Almeida, Seck, De Laet (67’ Vines), Nainggolan (62’ Balikwisha), Haroun, Dwomoh (62’ Yusuf), Miyoshi, Frey (67’ Benson), Samatta.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Nsoki, Mechele, Mata (27’ Hendry), Sobol, Balanta (46’ Odoi), Vanaken, De Ketelaere, Skov Olsen, Lang (86’ Vormer), Adamyan (71’ Dost).

Gele kaarten: 17’ Balanta, 40’ Dwomoh, 41’ De Laet, 45’ Lang, 48’ Seck, 69’ Odoi, 77’ Haroun.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 19’ 1-0 Frey, 49’ 1-1 Vanaken (pen), 64’ 1-2 Hendry, 66’ 1-3 Adamyan.