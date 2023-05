Christiaan Ravych van Cercle positief na winst bij Westerlo: “We willen uitdager blijven voor vijfde plaats”

Cercle won op de tweede speeldag in de Europe play-offs met 3-5 in ’t Kuipke en blijft zo op vijf punten van de Buffalo’s. We sprokkelden reacties bij het Cercle-kamp.

Cercle Brugge verloor in de reguliere competitie twee keer tegen Westerlo en kon toen op de eerste speeldag en de eerste wedstrijd na Nieuwjaar zelfs niet scoren tegen de Kempenaars. In het Jan Breydelstadion kwam Westerlo met 0-1 op een diefje winnen, dankzij een zeer lichte strafschop in de beginfase.

Intense match

Trainer Jonas De Roeck van Westerlo gaf nadien mee dat de balans op het einde van het seizoen wel in evenwicht zou worden gebracht. Dat je soms penalty’s tegen krijgt die er geen zijn en andersom. Opvallend is dat hij er nu met zijn team tegen hetzelfde Cercle twee moest incasseren.

“Het was opnieuw een stevige wedstrijd met veel intensiteit waarin we uiteindelijk de drie punten grijpen en dat is het belangrijkste”, vindt Christiaan Ravych. “Voor een jonge kerel als ik is het fantastisch om dit te beleven. We blijven ons spel hanteren, met veel high intensity runs, op die manier creëren we kansen en kunnen we ook scoren.”

Het tweeluik tussen Cercle en Gent wordt een veelbelovende strijd

Er was een mooie goal van Leonardo Da Silva Lopes, zijn eerste nog maar dit seizoen. Thibo Somers dikte zijn aantal met twee treffers aan tot zeven. Ayase Ueda scoorde twee keer vanop de stip en staat nu met twintig goals op plaats twee in de rangschikking voor de Gouden Stier. Gent-spits Hugo Cuypers blijft aan kop met 21 eenheden.

Hij scoorde net als de Japanner van Cercle vier keer vanuit strafschop. Het tweeluik tussen Cercle en Gent wordt de komende twee weekends ook in die zin een veelbelovende strijd om te zien wie er zijn aantal verder kan aandikken.

Offensief uitstekend

Met die acht goals in een match hield Cercle-trainer Miron Muslic zich aan zijn woord, want vooraf kondigde hij aan dat het om een spektakelrijke wedstrijd zou gaan. “We waren offensief uitstekend. We zorgden voor problemen bij de tegenstander, veel intercepties, veel balbezitwinst. Maar verdedigend moeten we deze score toch wel vermijden”, vindt de Bosnische-Oostenrijker die zijn landgenoot Dino Hotic nog eens liet starten.

Achterin, en dan vooral na de rust, stak het niet zo goed in elkaar als de week voordien tegen Standard, waar men de nul kon houden. Doelman Radoslaw Majecki kon tot twee keer toe een bal niet klemmen, Jean Harisson Marcelin kon in de plaats van de zieke Jesper Daland zijn prestatie van tegen de Rouches niet echt herhalen. En toen ook Boris Popovic aan de rust in de kleedkamer bleef kregen ze bij Westerlo precies nog meer een vrijgeleide. “Over onze eerste helft kan ik wel tevreden zijn over onze defensie”, zegt Christian Ravych als de derde centrale verdediger achterin bij Cercle. “Onze structuur was in die eerste 45 minuten goed. We hadden het amper zes minuten moeilijk. Voor de rest stak het goed in elkaar.”

Iedere match belangrijk

Door de winst blijft Cercle in de race voor Europees voetbal volgend seizoen. Ravych legt nu de focus op de komende dubbele confrontatie tegen de Buffalo’s. “Voor ons is nu iedere komende match belangrijk. Elke week willen we de drie punten grijpen. Nu zeker, tegen Gent als koploper gaan we er voor eigen publiek voor de volle honderd procent voor gaan. Om een goed resultaat neer te zetten. We willen een uitdager blijven voor die vijfde plaats”, besluit Ravych. (ACR)