Cercle Brugge wint na doelpuntenfestival bij Westerlo met 3-5

Cercle Brugge maakte op bezoek bij Westerlo de komende dubbele confrontatie tegen AA Gent niet onbelangrijk. Groen-zwart won op de tweede speeldag in de Europe play-offs met 3-5 in ’t Kuipke en blijft zo op vijf punten van de Buffalo’s. Ueda en Somers scoorden in een doelrijpe wedstrijd twee keer, Da Silva Lopes een maal.

Cercle bleef tijdens de openingsspeeldag op een 0-0 steken tegen Standard. Dat was toen zonder Daland en ook nu moest de Noor wegens ziekte afzeggen. Zo bleef Marcelin centraal achterin. In het middenveld kregen Hotic en Van der Bruggen de voorkeur op Francis en Gboho.

De inbreng van Hotic wierp in de beginfase al meteen vruchten af. Hij opende met een tikje tot bij Deman die op zijn beurt Somers kon bereiken. Die was voor zijn man gekomen en gaf doelman Bolat meteen het nakijken.

Westerlo leek nog niet meteen bekomen van de vroege goal en Cercle zette door. Ueda werd al of niet aangetikt in de zestien. Scheidsrechter Visser liet begaan, al was het maar voor even. Want luttele minuten later floot hij wel voor penalty toen Reynolds iets teveel aan het truitje van Marcelin ging hangen. Ueda klaarde met zijn negentiende goal dit seizoen de klus. Cercle stond zo na nog geen twintig minuten 0-2 voor.

’t Kuipke amper voor de helft gevuld

De thuisploeg kon in vergelijking met de voorbije thuismatchen niet zoveel rekenen op de eigen aanhang. ’t Kuipke was amper voor de helft gevuld en coach De Roeck voerde wissels door. Voorin kregen Dorgeles en Matsuo de voorkeur op Dierckx en Vaesen.

Na een goed halfuur had Ueda opnieuw een goal aan de voet, maar hij wachtte te lang om te beslissen. Bij Cercle lieten ze de bekende druk wat los. En dat was geen goede beslissing. Chadli zorgde eerst al voor een waarschuwing. Meteen daarna viel toch de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Van Eenoo (ex-Cercle) ontving de bal in de rechthoek en trapte hard op doel. Majecki had veel moeite om de bal te keren. Nene was echter goed gevolgd zo dwarrelde de bal over de doellijn.

Een doelpunt om opnieuw in de match te komen was het echter niet voor de Kempenaars. Ze hadden tot dusver in deze competitie al veel gescoord, maar kregen ook veel goals tegen. Dat bleek nog maar eens toen Da Silva Lopes richting de rust van vrij ver een pegel kon afvuren. Een wereldgoal van de Portugees en dat gaf Cercle opnieuw meer ademruimte. Het zat groen-zwart zelfs nog meer mee toen scheidsrechter Visser hen een tweede strafschop bezorgde. Ook na een opmerking van de VAR en bij het zien van de beelden bleef de arbiter bij zijn beslissing. Ueda zette zich achter de bal en knalde zijn twintigste goal van het seizoen voorbij Bolat. Cercle ging zo met een riante voorsprong of 1-4 de rust in.

Vrij vroeg een tweede doelpunt

De Roeck greep bij aanvang van de tweede helft logischerwijze in. Madsen en Tagir kwamen niet terug. Dierckx en Perdichizzi kwamen in hun plaats. Bij Cercle bleef de geblesseerde Popovic in de kleedkamer. Francis was zijn vervanger. De thuisploeg vond al vrij vroeg een tweede doelpunt via opnieuw Dorgeles, maar die goal van de hoop was wederom van korte duur. Na ruim een uur voetballen brak Cercle door het centrum van Westerlo en Somers rondde de knappe aanval af met zijn tweede van de middag: 2-5. Meteen daarna was ook Da Silva Lopes dicht bij zijn tweede goal, maar hij trapte onbesuisd over.

De veer leek nog niet gebroken bij de thuisploeg, want daar was opnieuw Dorgeles. De aanvaller uit Mali zorgde weliswaar voor een hattrick: 3-5. Westerlo bleef druk uitoefenen. Tot scoren kwam men niet meer. Groen-zwart maakte twee doelpunten meer, won zo met 3-5 en is hiermee voor een eventuele Europese prijs nog niet uitgeteld.

