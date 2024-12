Cercle Brugge en kersvers trainer Feldhofer zeker van overwintering in Conference League na ruime zege in Ljubljana

Cercle Brugge heeft zich donderdagavond op de vijfde en voorlaatste speeldag in de competitiefase van de Conference League verzekerd van Europese overwintering. De Bruggelingen klopten Olimpija Ljubljana met 1-4 en zijn zo met 10 op 15 minstens verzekerd van een plek in de top 24, goed voor minstens een stek in de tussenronde (nummers 9-24). Kersvers trainer Ferdinand Feldhofer laat zo meteen een belangrijke zege optekenen aan het begin van zijn ambtstermijn in Brugge.

Kazeem Olaigbe bezorgde Cercle een droomstart, door de openingstreffer op aangeven van Alan Minda al binnen de twee minuten tegen de netten te schuiven. De Sloveense competitieleider kon echter meteen tegenprikken. Alex Blanco (5.) werd goed de diepte in gestuurd en zette de gelijkmaker op het scorebord. Twintig minuten later verzond Edgaras Utkus de bal naar Felipe Augusto (24.), die met een mooi hakje de Vereniging opnieuw op voorsprong bracht. Cercle bleef goed voetbal op de mat brengen, en ging met een 1-2-voorsprong de rust in, al kwam Olimpija in het slot wel opzetten.

Olimpija schoot zichzelf meteen na de thee in de voet, toen de pas ingevallen Thalisson rood kreeg op aangeven van de VAR na een elleboogstoot. De Slovenen kregen met een man minder geen voet aan de grond, en twintig minuten voor tijd zorgde de pas ingevallen Kevin Denkey (72.) in zijn laatste Europese wedstrijd met Cercle voor de doodsteek na een counter uit het boekje. In de slotfase diepte opnieuw Olaigbe (81.) met een knappe uithaal de Brugse voorsprong uit tot de 1-4-eindstand.

Volgende week donderdag, op 19 december, maakt het Turkse Basaksehir de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion op de slotspeeldag van de competitiefase. Met tien punten op de teller en een voorlopige vijfde stek mag Cercle meer dan dromen van de top acht.