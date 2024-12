Ferdinand Feldhofer start bij Cercle met een Europese verplaatsing: “Dominik Thalhammer was een lesgever van mij”

Ferdinand Feldhofer neemt meteen de koe bij de horens. Donderdagavond zit hij als hoofdtrainer van Cercle Brugge reeds op de bank voor de Europese wedstrijd bij Olimpija Ljubljana. “Ik start graag met een uitdaging. Het is belangrijk om in mijn functie zo vlug mogelijk te beginnen. Ook voor de spelers. Een structuur is er reeds achter dit Cercle. Het is nu om zo snel mogelijk resultaat te boeken.”

Het bestuur van Cercle is ervan overtuigd dat de groep onder leiding van Feldhofer de huidige situatie kan doen keren. “Onze nieuwe trainer zat reeds in onze lijst met passende trainers”, bekent technisch directeur Rembert Vromant. “Dit maakte het ons gemakkelijker om tot een beslissing te komen. Ferdinand gelooft in jonge spelers, net als in de kwaliteiten en het potentieel van de huidige spelersgroep.”

Feldhofer zat zondag nog op de bank in Georgië bij zijn vorige werkgever Dinamo Tbilisi. “Normaal zou ik er gebleven zijn, mocht Cercle niet over de brug gekomen zijn”, vertelt hij. “Ik ken deze vereniging al jaren. We hadden enkele jaren geleden al eens contact. Toen waren de omstandigheden moeilijker en ik had andere plannen. Ik ben Cercle blijven volgen. Het werd mij tijdens de gesprekken onmiddellijk duidelijk dat we dezelfde ideeën hebben over voetbal en de speelstijl. Verder heb ik mijn huiswerk gedaan: wedstrijden en spelers individueel bekeken. Ik ben ervan overtuigd dat deze groep in de volgende weken opnieuw succesvol kan zijn.”

Filosofie

CEO Alexander Vantyghem onderstreepte tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe trainer nog maar eens de duidelijke voetbalbalfilosofie van Cercle, met een herkenbare stijl van voetballen. “Een tweede belangrijke pijler en even belangrijk is dat we ambitieus blijven. Om tot een van de grootste jeugdopleidingsplatforms in Europa te behoren. Alsook dat we financieel een gezonde organisatie willen zijn.”

Om te kunnen concurreren met topteams in ons land is het nodig om de huidige strategie verder te zetten: talentvolle jongeren opleiden om ze dan op een bepaald moment door te verkopen om de financiële balans in evenwicht te houden. “Dit seizoen zullen we een positief resultaat kunnen voorleggen, zonder dat we financiële middelen ontvangen van onze aandeelhouders”, aldus de CEO. “Wat niet wil zeggen dat zij niet langer in ons project willen investeren. Het geeft hen wel de kans om dat meer strategisch te doen, zoals in het komende trainingscentrum. Om deze aanpak succesvol te houden moeten de sportieve prestaties consistent zijn of elk jaar streven om de top acht in de Jupiler Pro League te behalen.”

Invloed

“We merkten dat Miron Muslic in vergelijking met de voorbije twee seizoenen niet langer dezelfde invloed meer had op de spelers. Dat is menselijk. Afscheid nemen van iemand die succes behaalde is niet gemakkelijk. Maar het was een beslissing die nodig was met oog voor de sportieve toekomst. Ik vraag alle fans om met iedereen op Cercle de rangen te sluiten. Voor honderd procent achter het team te staan. Woensdag zijn we in de namiddag met in ons zog ruim vierhonderd fans naar Ljubljana vertrokken om er hopelijk een historisch moment mee te maken. Door ons te kwalificeren voor de volgende ronde van een Europese groepsfase.”

Daarna wacht KAA Gent in de Jupiler Pro League. “Het is een competitie met veel potentieel, zeer competitief met internationale topteams”, vindt Feldhofer. “Onder de top vijf zijn de teams aan elkaar gewaagd. De focus ligt nu op de komende matchen en op de spelers die er zijn. We hebben ideeën om het vertrek van Kévin Denkey op te vangen. Wanneer de tijd rijp is zullen we dat bekendmaken.”

Landgenoten

Feldhofer kent zijn twee voorgangers, tevens landgenoten. “Dominik Thalhammer was een lesgever van mij voor het behalen van mijn UEFA A-diploma. Miron Muslic ken ik van zijn manier van coachen en voetballen. Wij komen echter niet uit dezelfde streek. Ik kom uit Stiermarken, net als Arnold Schwarzenegger”, besluit Feldhofer met de glimlach. Hij zal net als Muslic alleen in Brugge verblijven. Zijn vrouw en de drie kinderen blijven in Oostenrijk.” (ACR)