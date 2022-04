Bijzonder weekend voor Oli Deschacht: “Ik win liever mijn eigen afscheidsmatch dan Anderlecht te zien winnen in de beker”

“Het wordt een geweldig voetbalweekend voor mij”, klinkt het bij Olivier Deschacht (41), bijna een jaar ex-voetballer, intussen analist en assistent-trainer bij de nationale beloftenploeg. Dit weekend krijgt Oli eindelijk zijn officiële afscheidsmatch en hij kijkt ook uit naar de bekerfinale tussen ‘zijn’ Anderlecht en AA Gent.

Op zaterdag 16 april, om 15.00 uur, is de Elindus Arena het schouwtoneel voor de Legends Game, de afscheidsmatch van zowel Olivier Deschacht als Davy De fauw. Deschacht nodigde spelers als Boussoufa, Wasilewski, Hasi en Legaer uit terwijl De fauw opteerde voor spelers als Simons, Buffel, De Bock en Vossen.

“Ik heb vooral spelers uitgenodigd met wie ik mijn palmares bij Anderlecht heb opgebouwd én met wie ik een goede band had”, aldus Deschacht.

“Iedereen zei meteen ja, heel tof. Het zijn ook spelers die altijd willen winnen. Ja, ik zou dus ook heel graag mijn laatste match winnen. Maar het wordt heel leuk, ook achteraf. We hebben heel veel herinneringen op te halen. Sommige spelers heb ik al tien jaar niet meer gezien.”

Bekerfinale

En dan deel twee van dat geweldige voetbalweekend: de bekerfinale op paasmaandag waarin zijn Anderlecht tegen AA Gent na vijf jaar eindelijk nog eens een prijs kan pakken. “Ik ga kijken met vrienden. Een favoriet aanduiden, is moeilijk. AA Gent is fantastisch bezig de laatste tijd, maar Anderlecht was laatst op Gent wel beter. Het worden in elk geval belangrijke weken voor Anderlecht. Indien ze die finale verliezen, zal de druk in de play-offs weer heel groot zijn.”

Het Anderlecht-icoon was afgelopen zondag ook verbaasd toen hij zag hoe uitbundig paars-wit dat ticket voor de play-offs vierde. “Daar mag Anderlecht nooit tevreden mee zijn, Anderlecht moet altijd meespelen voor de titel. Ook in deze play-offs. Waarom niet? Ze zijn toch niet minder dan Union én ze speelden goed tegen Club Brugge.”

Genoteerd. En wat als hij tussen die twee matchen moet kiezen? “Tja, een zege van Anderlecht maakt voor mij niet zo’n verschil. En mijn allerlaatste match winnen, dat is voor de rest van mijn leven, hé.”