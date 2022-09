Adnan Custovic moet KV Kortrijk uit de problemen helpen: “De kwaliteit is er, maar er moet een geheel gevormd worden”

Adnan Custovic werd donderdagnamiddag officieel voorgesteld als de nieuwe coach van KV Kortrijk. Hij volgt er de ontslagen Karim Belhocine op. “Het voelt enorm goed om terug op het veld te staan”, aldus de 44-jarige Bosniër die zaterdag naar Eupen trekt voor een zespuntenwedstrijd.

Twee dagen duurde het tot de Kerels een nieuwe coach vonden. Adnan Custovic keert terug naar waar hij de eerste kneepjes van het trainersvak leerde. In Kortrijk tekent hij een verbintenis voor twee jaar. Hij moet de Veekaa uit de gevarenzone weten te krijgen.

“Ik heb negen maanden thuisgezeten, dus het voelt enorm goed om terug op het veld te staan en ik bedank Kortrijk echt om me deze kans te geven”, opende de ex-aanvaller van o.a. Gent en Moeskroen op zijn persvoorstelling. Om 11u leidde hij meteen zijn eerste training. “Het was leuk om de groep te leren kennen, de jongens waren heel gretig om zich te tonen. Er zat veel energie en intensiteit in de groep en dat doet deugd om te zien.”

Aanvallend voetbal

“Deze kern bevat enorm veel kwaliteit, maar ze moeten beter spelen als een team. Het creëren van een geheel dat goed aan elkaar hangt wordt de grote opdracht. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen en offensief te voetballen. Ik heb veel wedstrijden van KV Kortrijk bekeken en wil aanvallender spelen om wedstrijden te winnen. Ik hoop dat we dit zullen beleven en dat we niet bang onderin moeten hangen, dat verdient deze club niet.”

Dat Custovic aanvallend wil spelen was op zijn eerste training meteen duidelijk. Tijdens een oefenwedstrijdje op training kon men zijn vermoedelijke elf afleiden, met daarin zowel Gueye als Avenatti in de spits. Lamkel Ze zou de ‘10’ moeten worden. Voor Faïz Selemani wacht dus waarschijnlijk de bank. “Ik heb al een idee in mijn hoofd, maar alles start vanaf 0. De jongens die op de bank zitten moeten bewijzen dat ik het niet bij het rechte eind heb. Of ik met 3 of 4 verdedigers zal spelen? Dat weet ik nog niet. De beste spelers zullen spelen, op de positie waar ze dat het best kunnen.”

Ivan Leko

“Ik ben niet meer dezelfde Adnan Custovic als bij mijn vorige passage in België. Ik heb in het buitenland heel wat ervaring opgedaan.” Custovic werkte namelijk als assistent van Ivan Leko bij Shanghai. “Ik heb heel veel geleerd onder Ivan, maar het leven in China maakte het mentaal moeilijk. Ik miste mijn familie heel erg, ik had mijn vrouw en kinderen door corona al een jaar niet gezien. Daarom keerde ik in januari terug naar België.”

Custovic volgt KVK al een tijdje, tegen Sint-Truiden zat hij in de tribune. Interesse was er, maar gisterenavond kwam alles in een stroomversnelling. “Het was een zeer stressvolle dag voor mij, gisteravond hebben we de laatste hand gelegd aan mijn contract en vandaag moeten we samen met de staf en de groep meteen de match van zaterdag voorbereiden. We moeten die absoluut winnen”, sluit Custovic af.