Edgaras Utkus ziet het einde van zijn lange revalidatie naderen: “Sedert een maand train ik weer mee met de groep”

Eind juli vorig jaar blesseerde Edgaras Utkus zich zwaar aan de knie. Een diagnose die een lange revalidatie vroeg. De Litouwer die onlangs zijn contract bij Cercle ruim verlengde, ziet ondertussen licht aan het einde van de tunnel. “Ik hoop dat we de Europe play-offs spelen. Misschien kom ik dit seizoen dan nog eens in actie.”

Edgaras Utkus (22) streek in de zomer van 2021 in het Jan Breydelstadion neer. Hij kwam toen over van Cercles eigenaar AS Monaco. De Litouwse international (10 caps) speelde vorig seizoen twintig keer in de basis. De laatste twee matchen tegen Gent en op Antwerp keek hij tegen een schorsing aan.

Als een spelbepalende figuur begon hij aan het nieuwe seizoen, maar in de tweede competitiematch eind juli vorig jaar liep het mis. Na 38 minuten verliet Utkus in de thuismatch tegen Anderlecht met pijn aan de knie het veld. “Ik blesseerde mij tijdens de voorbereiding op het seizoen tijdens een oefenstage in Monaco en trainde voor een goede twee weken niet. Daarna voelde ik mij goed en deed ik opnieuw alle oefeningen mee.”

Hoge bal

Utkus was klaar om de competitie aan te vatten, in een viermansverdediging naast Jesper Daland, met Robbe Decostere en Louis Torres als flankverdedigers. Tegen Anderlecht kreeg de Litouwer een eerste contact tegen de knie. De coach vroeg of hij wilde wisselen. Maar omdat hij nog geen half uur op het terrein stond, beet Utkus door. “Een klein kwartier later sprong ik naar een hoge bal. Bij het neerkomen draaide mijn knie met het gekende gevolg. Had ik eerder moeten stoppen? Misschien. Het is wat het is en laat het mij een les zijn voor mijn hele carrière die er nu nog aankomt.”

Uit bijkomend medisch onderzoek bleek het om een scheur in de voorste kruisbanden en in de meniscus te gaan. “Zo lang was ik nog nooit out als voetballer. Voordien was twee, drie weken het maximum. Ik stond er dan ook niet bij stil wat dit bij mij in de maanden erna teweeg zou brengen. Er ging van alles door mijn hoofd. Maar ik kreeg veel steun en de nodige motivatie. Uiteraard vooral op Cercle, van de medische staf, de spelers en verder van iedereen rondom mij.”

Risico

Utkus ging daags nadien onder de scan en werd in diezelfde week in Antwerpen al aan de knie geopereerd. Eerder dan in sommige andere gevallen en omdat hij een maand het land niet uit mocht, begon zijn revalidatie in zijn woonst in Knokke-Heist. “Het was zwaar. Vooral de eerste twee weken. Ik kon niets en had zo goed als bij alles hulp nodig. Sommige voetballers met dezelfde blessure kunnen niet op hun voet steunen of wandelen. Mij lukte dit stilaan wel. Vanaf de derde week begon ik rustig aan met upper body trainingsoefeningen, core en zo meer.”

Of Utkus nu op schema zit tijdens zijn revalidatie is moeilijk te zeggen. Velen spreken van zes maanden. Bij anderen is het langer. “Het risico om opnieuw geblesseerd te raken ligt na acht, negen maanden lager dan bijvoorbeeld na zes maanden of eerder. Om mezelf te beschermen kies ik ervoor om een langere tijd te nemen. Zolang het nodig is, zodat mijn knie voor honderd procent geneest.”

De verdediger trok na de eerste maand van zijn revalidatie naar zijn familie en vriendin in Litouwen. Hij was ook drie keer bij AS Monaco te gast. “De eerste keer was drie maanden na de ingreep. Ik wilde op dat moment voor mezelf de zekerheid van het best mogelijke herstel. De laatste keer was ik er voor tien dagen, om finaal nog eens alles te bekijken. Ik ken er ook de mensen binnen de medische staf. Het zijn veelal nog dezelfde van in mijn periode daar, bij de tweede ploeg en de U19.”

Utkus vond met Cercle eerder deze maand een akkoord voor een verlengd verblijf bij groen-zwart. De polyvalente verdediger tekende bij tot juni 2026 en doet er zo drie jaar bij want zijn verbintenis liep eind dit seizoen af. “Ik ben daar bijzonder blij mee. Iedereen gelooft in mij. Het vertrouwen is er dat ik er volgend seizoen opnieuw sta en hopelijk zelfs nog beter. De sportief directeur schetste mij de toekomst, hoe hij het zag en dat was een reden te meer om te tekenen.”

Nationale ploeg

De Litouwer hoopt op die manier zijn stek in de nationale ploeg terug te winnen. Hij had al een gesprek met de nieuwe bondscoach. Bij Cercle bewees Utkus in het verleden al waardevol te zijn, op diverse posities. “Geef mij maar een plaats centraal achterin. Daar kom ik het sterkst uit de voeten. En Christiaan Ravych heeft daar zijn kansen bijzonder goed gegrepen. Ik ben blij voor hem dat hij al het hele seizoen zijn niveau kan aanhouden, op die manier de ploeg kan helpen.” Met drie achterin speelde de Litouwer eerder ook al onder Yves Vanderhaeghe. Dit geeft hem als verdediger meer vrijheid. “Je kan oprukken met de bal, er acties mee ondernemen. Voor mij dan liefst langs de zijkanten en niet als de middelste van de drie.”

Als Cercle na de reguliere competitie er nog zes matchen aan kan toevoegen is het mogelijk dat Utkus dit seizoen nog eens tussen de lijnen komt. “Sedert een maand train ik met de groep mee. Onlangs deed ik het wel iets rustiger wegens wat hinder aan de quadriceps. Nu kan ik weer voluit sprinten. Wellicht vanaf volgende week kan ik opnieuw alles met de groep meedoen.”

Ondertussen staat groen-zwart zondag voor een uiterst belangrijke wedstrijd. De grootste uitdaging van het seizoen. “Het wordt sowieso een match met veel vechtlust van beide ploegen. Ook voor Zulte Waregem zijn de belangen groot. Maar ik kan met zekerheid vertellen dat Cercle gaat winnen.” (Alain Creytens)