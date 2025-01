Pro League maakt speelschema halve finales Beker van België bekend: Club speelt 15 januari thuis tegen KRC Genk

De Pro League heeft donderdagavond het speelschema van de halve finales van de Beker van België (Croky Cup) officieel bekendgemaakt. Op woensdag 15 januari trapt Club Brugge om 20u45 in eigen huis de halve finales af tegen KRC Genk. Een dag later ontvangt RSC Anderlecht in het Lotto Park Antwerp om 20u45.

Op 5 februari volgt de terugwedstrijd tussen Genk en Club in de Cegeka Arena (20u45), daags nadien staat op de Bosuil de return tussen Antwerp en Anderlecht op het programma.

De finale van de Croky Cup vindt plaats op donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid) in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, tenzij er een finalist op dat moment nog actief is in Europa. Dan verschuift de finale naar 14 mei, aldus de Pro League.

Anderlecht plaatste zich donderdagavond als laatste team voor de halve finales, na een 0-1 zege op Beerschot in de kwartfinales. Club Brugge haalde het dinsdag van OH Leuven (3-0), Genk won in Sint-Truiden (0-4). Antwerp droogde woensdag Union Sint-Gillis af (5-1).