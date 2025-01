Club Brugge plaatst zich voor halve finale Croky Cup na 3-0-zege tegen OH Leuven

Club Brugge heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup. Club rekende, in hun eerste wedstrijd uit 2025, in de kwartfinale af met OHL. Het werd 3-0. In de halve finale neemt Club Brugge het op tegen KRC Genk.

Club Brugge kwam in eigen huis op voorsprong tegen OHL dankzij een fraaie treffer van Christos Tzolis, maar vergat de bezoekers nadien monddood te maken. Blauw-zwart kwam een handvol keer goed weg, maar kon toch gaan rusten met de voorsprong.

OHL kwam na de pauze minder voor de Brugse kooi dan in de eerste periode, maar ook Club Brugge bleef lang op zoek naar de veilige 2-0. Die viel uiteindelijk pas ruim twintig minuten voor affluiten dankzij Tzolis, die zich met twee doelpunten tot man van de match kroonde. Invaller Michal Skoras versierde in het slot nog een penalty en zette de elfmeter zelf beheerst om.