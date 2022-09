Kenneth Bruneel (SK Vlamertinge B – 4D):“Er wacht ons een heel zwaar vierluik”

Routinier Kenneth Bruneel kijkt met gemengde gevoelens terug op de twee voorbije wedstrijden van zijn ploeg. “Eigenlijk had ik liefst zes op zes gehaald, want er wacht ons nu een heel zware reeks. Vorige week startten we goed tegen FC Westouter, maar om onverklaarbare redenen zijn we daarna volledig weggedeemsterd. Er zat meer in en daarom is het des te spijtiger dat we deze partij verloren.”

Dit seizoen hopen de rood-witten op een plaatsje in de linkerkolom van vierde provinciale D. “We hebben vorig jaar in de terugronde bewezen dat we best ons mannetje kunnen staan. Wat toen opgebouwd werd, kunnen we dit seizoen voortzetten. Zowel kwalitatief als kwantitatief hebben we een betere kern, waardoor er nu meer keuzemogelijkheden zijn voor de trainer. Misschien moeten we defensief nog een en ander bijstellen, maar dat komt wel in orde”, aldus de oudste van de broers Bruneel.

Geladen wedstrijd

Met verplaatsingen naar Boezinge en leider Kuurne en thuiswedstrijden tegen Brielen en Poperinge staat de jongens van coach Steven Meeuw een stevig vierluik te wachten. “Boezinge B is heel sterke ploeg die zeker zal meedoen voor een eindrondeticket. Het is altijd een geladen wedstrijd, want verschillende spelers van Boezinge speelden ooit nog bij de jeugd in Vlamertinge. Na het zware vierluik zullen we beter weten welke ambities we mogen koesteren. Een seizoen duurt lang, maar het is belangrijk om goed te starten. Anders loop je een heel jaar achter de feiten aan en dat is niet leuk. Net daarom had ik heel graag zes op zes gehaald.” (PDC)

Zaterdag 17 september om 18.30 uur: Sassport Boezinge B – SK Vlamertinge B