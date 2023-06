Ook ‘SV Anzegem’ treedt niet aan in vierde provinciale, nadat stamnummer geschrapt wordt; mogelijk met nieuw bestuur oplossing in de maak

SV Anzegem komt komend seizoen al zeker niet uit in vierde provinciale, dat liet Voetbal Vlaanderen bij monde van Walter Lava weten. “SV Anzegem was ingeschreven in de C-reeks, maar ze hebben daar nu het ontslag aangevraagd. De C-reeks telt nu 16 i.p.v. 17 ploegen. Bij Anzegem is men wel bezig om met een bestuur, een nieuwe benaming en nieuw stamnummer… We moeten nog bekijken waar de nieuwe ploeg kan uitkomen”, aldus Walter.

In Anzegem hullen ze zich liever nog in stilzwijgen over de nieuwe plannen, omdat er nog heel wat afgetoetst moet worden. Maar het is dus zeker dat er geen ploeg onder de naam SV Anzegem in vierde provinciale zal spelen. De club heeft ook 250 jeugdspelers.

Sportief zakte SV Anzegem in principe twee reeksen (naar tweede provinciale), maar de club had aangegeven om liever een doorstart te maken in vierde provinciale. SV Anzegem was ook ingeschreven voor het seizoen ‘23-’24 en werd ingedeeld in de C-reeks. Door het afhaken in tweede provinciale mochten extra ploegen stijgen, maar Dosko Kanegem en SK Beveren-Leie, die op een gedeelde dertiende plaats eindigden in tweede provinciale en nog een barrage moesten afwerken (uiteindelijk zakte Dosko Kanegem, red.) konden zich niet in de redenering vinden en planden ook een klacht die ze uiteindelijk niet hebben doorgezet.

RC Lauwe gaf eerder deze week aan ook niet te te starten in vierde provinciale, vooral omdat de beloften die de eerste ploeg moesten gaan bevolken, dat zelf niet zagen zitten.