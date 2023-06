RC Lauwe neemt geen doorstart in vierde provinciale en trekt stekker uit eerste elftal

Er kwamen geen bezwaren binnen tegen de reeksvoorstellen in het provinciale voetbal. Maar er viel toch nieuws te rapen. RC Lauwe, dat al had laten weten niet te starten in eerste provinciale, neemt nu toch geen doorstart in vierde provinciale. De club zal het dus doen zonder eerste elftal komend seizoen.

RC Lauwe was al ingedeeld in vierde provinciale D en zou er ook de derby’s kunnen betwisten tegen WS Lauwe B. Door het afhaken van RC Lauwe telt de reeks straks 17 en niet 18 teams.