FC Beaufort ontvangt VC Ichtegem (4A): “Weerwraak op sportieve manier”

In de jaren 92-93 speelden Leffingenaar John Vanmullem en Ichtegemnaar Rudy T’Jonck samen bij Gold Star Middelkerke. Ze beleefden schitterende tijden in eerste provinciale met een sterke ploeg waarin vedetten als Bjorn Renty, Guy Lams, Patje Daele en Peter Herman ook het mooie weer maakten.

Dertig jaar later staan John en Rudy als concurrenten tegenover elkaar in de strijd voor de titel, of de eindronde in vierde provinciale A. John is de dynamische trainer van fusieploeg FC Beaufort Middelkerke. Rudy is voorzitter van titelfavoriet VC Ichtegem. Beide ploegen wonnen hun match van zondag met indrukwekkende cijfers!

“We wonnen onze uitwedstrijd op het veld van Bulskamp gemakkelijk met 0-8”, vertelt John Vanmullem. “Bij de rust stond het 0-3. De ruime zege kwam tot stand via doelpunten van verschillende spelers, de inzet en het goede voetbal van de hele ploeg. We hebben uitzicht op deelname aan de eindronde. In de tweede periode staan we aan de leiding met 21 op 24. Er blijven nog drie wedstrijden om die eerste prijs te pakken.”

Realistisch zijn

“Zondag, thuis tegen titelfavoriet VC Ichtegem, is een wedstrijd voor de derde periode. We moeten realistisch zijn. VCI is de sterkste ploeg van de reeks. Het verschil bedraagt tien punten. We gaan ons vel duur verkopen en we zullen zien hoe ver we komen tegen de ploeg van mijn vriend en ex-ploegmaat Rudy T’Jonck. Rudy was een intelligente speler. Hij heeft het ver geschopt in het leven als baas van een bloeiende firma en voorzitter van VC Ichtegem. Ik ben er, net voor de coronapandemie, gepasseerd als trainer.”

“De goede samenwerking met het bestuur heeft niet lang geduurd, met de spelersgroep liep het fout. Met Rudy ben ik altijd bevriend gebleven. Zondag staan we als rivalen tegenover elkaar. De heenmatch in Ichtegem hebben we met 2-0 verloren. We zullen zien of we op een sportieve manier weerwraak kunnen nemen! Na de match kunnen we dan gezellig verbroederen en enkele oude koeien uit de gracht halen.”

