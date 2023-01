Xander Persoone (SK Eernegem 3A): “We zijn bezig aan een grijs seizoen”

SK Eernegem blinkt dit seizoen uit in wisselvalligheid. Geel-blauw liep bij viceleider De Haan tot 0-3 uit, maar verloor nog met 4-3. Volgt thuis tegen Ruddervoorde sportieve revanche?

Met het hoofd tussen de benen zaten de spelers van Eernegem na afloop van het spektakelstuk bij De Haan in de kleedkamer. Bijna niet te geloven dat een 0-3-voorsprong – goals in minuut vijftig, zestig en zeventig – in amper zes minuten werd weggeven. Bovendien scoorde De Haan in het slot ook nog de winning goal. Waardoor de kustploeg op weg is naar de periodetitel.

Beste match van het seizoen

“Tot minuut zeventig waren we bezig aan onze beste match van het seizoen”, vond defensieve middenvelder Xander Persoone (25).

“Toen de thuisploeg een eerste keer tegenscoorde, viel bij ons alles in duigen. De scheidsrechter begon ook met kaarten te zwieren, maar onze nederlaag ligt daar niet aan. We moeten in de eerste plaats de hand in eigen boezem steken. Ieder van ons was er na de match het hart van in. Deze tik kwam hard aan.”

Oplapwerk

Dus vooral mentaal oplapwerk voor trainer Gino Moyaert deze week. Zijn ploeg startte het nieuwe jaar met nul op negen en ontvangt zaterdagavond Ruddervoorde, nummer drie in de tussenstand en een ploeg die 2023 startte met zes op zes.

Bovendien blikte Ruddervoorde in de heenronde Eernegem met 5-1 in. “Als we tegen Ruddervoorde spelen zoals de eerste zeventig minuten in De Haan, dan gaan we iets oogsten”, blikt Persoone vooruit.

“Het is ook tijd om nog wat punten te pakken. Want we zijn bezig aan een grijs seizoen. De ene week is het goed, de andere week minder. Niettemin is de sfeer in de spelersgroep heel goed. Vandaar dat het voor mij niet moeilijk was om voor volgend seizoen te verlengen.”

Nieuwe hulptrainer

Persoone, financial consultant bij een auditkantoor, is aan z’n eerste campagne bij Eernegem bezig. De voorbije vier seizoenen verdedigde hij de kleuren van Snaaskerke.

“Zo goed als iedereen gaf te kennen te willen blijven”, aldus Persoone, die volgend seizoen Tiebe Vandekerckhove (Oudenburg), Dylan Vanclooster (Bredene), Shiva Stellamans (Lissewege) en Ardean Casey (Lombardsijde) als nieuwe ploegmakkers krijgt. En Anthony Stellamans als nieuwe hulptrainer. (HF)