Pascal Dermaux (55) nieuwe coach van KVP Gits: “Ik kreeg meteen warm gevoel bij deze club”

Op tweede kerstdag werd Pascal Dermaux voorgesteld als nieuwe trainer van KVP Gits. Hij volgt Eric Verstraete op en stond al onmiddellijk voor een eerste keer op het oefenveld.

Na een tegenvallende heenronde kreeg Eric Verstraete op kerstavond de bons. Zijn vervanger wordt de 55-jarige Pascal Dermaux die eerder dit seizoen zelf de handdoek in de ring gooide bij reeksgenoot Sparta Dikkebus. “Ik had ondertussen al een paar ploegen die me contacteerden, maar bij Gits kreeg ik onmiddellijk een warm gevoel”, verklaart de kersverse trainer. “Het is een familieclub en ik kende er al wat mensen. Onze eerste betrachting is om zo rap mogelijk op te schuiven in het klassement.”

Momenteel staat KVP Gits op een gedeelde 13de plaats. De eerste opdracht van Dermaux is op zondag 12 januari op BS Geluveld A.