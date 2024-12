VP Gits neemt afscheid van trainer Eric Verstraete (66): “Na 903 matchen is dit het einde van mijn trainersloopbaan”

Verrassende kerstboodschap gisteravond. Eric Verstraete vernam dat hij niet langer trainer is van derdeprovincialer KVP Gits. “Na 32 seizoenen als coach en in totaal 903 matchen neem ik bij deze ook definitief afscheid”, zegt de Ingelmunsternaar.

Eric Verstraete is niet langer trainer van het eerste elftal van KVP Gits. Die boodschap kreeg hij op kerstavond bij hem thuis van voorzitter Peter Hanne van KVP Gits. Met 16 punten uit evenveel matchen laat KVP Gits slechts twee ploegen achter zich. Er was ook al een akkoord om verder met elkaar te gaan, maar de sportieve situatie deed KVP Gits ingrijpen. “Vorig jaar haalden we 41 punten met een ploeg waarvan soms 12 namen op het wedstrijdblad jongens van Gits waren. Dit jaar hadden we ons in principe versterkt, maar we kampen met heel wat afwezigen. Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen, was nog bezig met de voorbereiding van de hervatting de trainingen, maar ik kan het ook plaatsen.”

“Ik kan dit relativeren”

Eric Verstraete had eerder dit jaar wat medische problemen. “En dan leer je alles relativeren. Ik heb ook vijf kleinkinderen die het stuk voor stuk in hun hobby en sport goed doen, ik zal me daar wat meer op toeleggen.”

In 32 jaar tijd was Eric Verstraete trainer bij de SKD Hertsberge (1 jaar), drie seizoenen WS Desselgem, beloften van KSV Ingelmunster tweede klasse (één seizoen), drie jaar bij VK Kachtem, drie seizoenen bij GL Ruiselede, weer drie seizoenen VK Kachtem, drie jaar Dosko Kanegem, acht jaar KSV Pittem, vijf jaar KSC Oostrozebeke en nu anderhalf jaar VP Gits.