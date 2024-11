KFC Poperinge heeft tweeling Ballyn in de rangen: “Titel is onze grootste droom”

Met 24 op 30 en een eindrondeticket op zak kunnen ze bij KFC Poperinge op een geslaagde eerste periode terugblikken. Dit jaar kan de ploeg rekenen op de tweelingbroers Corneel en Wannes Ballyn. Zij maken deel uit van het jonge, aanvallende geweld van de leider in derde provinciale A.

KFC Poperinge schoot met 21 op 21 verschroeiend uit de startblokken. De voorbije drie wedstrijden volgden er puntendelingen tegen FC Dadizele Sport (0-0), SK Staden (2-2) en VKW Vleteren (1-1). Toch staat de ploeg van Steve Cottry nog steeds comfortabel aan de leiding, met drie punten meer dan eerste achtervolger FC Dadizele Sport. Een groot contrast dus met vorig seizoen, toen de ploeg degradeerde.

Dit seizoen kwamen er veel nieuwe jongens bij. Een van de weinige blijvers was Corneel Ballyn, die een achtergrond in de houttechnologie heeft. “Ik speelt hier al sinds de duiveltjes”, vertelt hij. “Meestal speel ik als flankaanvaller, soms posteert de coach me diep in de spits.”

Corneel is dit seizoen weer herenigd met zijn jongere Corneel kwam enkele minuten eerder ter wereld tweelingbroer Wannes. In december blazen ze 22 kaarsjes uit. “Ik begon samen met Corneel, maar stopte enkele jaren omdat ik leider werd in de KSA van Poperinge”, aldus Wannes, die in de bouwsector actief is. “Intussen ben ik herbegonnen en dit jaar voetballen we opnieuw samen. Net als Corneel speel ik vooral als flankaanvaller. Meestal is dat op de andere flank. We zien elkaar zeker niet als concurrenten.”

Corneel, heb je je broer gemist de voorbije jaren op het veld?

Corneel: “Toch wel, het is altijd leuk om samen met Wannes op het veld te staan en te kunnen genieten van een overwinning. Bovendien hebben we al van kleinsaf een sterke band.”

Van wie kregen jullie de voetbalmicrobe mee?

Wannes: “Onze papa Patrick Ballyn heeft nog in Poperinge gevoetbald en ook oudere broer Willem speelde nog in Poperinge en Elverdinge.”

Als flankaanvallers hebben jullie wellicht dezelfde troeven.

Corneel: “Dat denk ik wel. We zijn allebei technisch begaafd en snel. De komst van het kunstgras is voor ons zeker een troef.”

Wannes: “We dragen graag ons steentje bij en dat is tot nu toe al vrij goed gelukt. Mijn teller staat op vier doelpunten, die van Corneel op twee. Een echte Ballyn-goal, waarbij de ene broer de andere bedient, is er voorlopig nog niet van gekomen dit seizoen.”

Jullie zijn een tweeling en lijken goed op elkaar, gebeurt het dat de trainer soms mist?

Wannes: “We kennen onze trainer al van vroeger. Hij was onze leerkracht in het middelbaar. Steve kent het verschil al van toen.”

Met 24 op 30 kan je spreken van een meer dan geslaagde start. Waar zal dit eindigen?

Corneel: “Het is wel indrukwekkend dat we na tien matchen nog steeds ongeslagen zijn. Uiteraard smaakt dit naar meer, maar we zijn nuchter genoeg om niet te ver vooruit te kijken.”

Wannes: “De reeks is niet te onderschatten. We zijn nog maar een derde ver. Er volgen nog heel wat pittige tegenstanders.”

Eerst beginnen met TSC Proven, een van de vele leuke derby’s.

Corneel: “Inderdaad, zij zullen gebrand zijn op een sterke prestatie.”

Wannes: “Net als vorig weekend tegen VKW Vleteren kennen we enkele spelers. Dat zijn zowel ex-ploegmaten van bij de B-ploeg als voormalige klasgenoten.”

Wat is jullie grootste voetbaldroom?

Corneel: “De titel pakken met de club waar we onze voetbalcarrière begonnen. We zijn daar nu nog niet mee bezig, maar het zou wel fantastisch zijn.”

Wannes: “Dat zou inderdaad een ultieme bekroning zijn, maar de weg is nog lang.”

Jullie blijven wellicht nog een tijdje in Poperinge voetballen?

Corneel: “Ik denk niet dat we snel zouden verhuizen naar een andere ploeg. Na vorig jaar heb ik even getwijfeld, maar uiteindelijk leek het me beter om de club trouw te blijven.”

Wannes: “Het is voor ons een tweede thuis. Onze ouders en broers komen vaak kijken en ook naast het veld is de sfeer top.”