Aaron Simoens (Dosko Sint-Kruis 3A): “Dat Bjorn Caenepeel het barbecuevlees maar bestelt”

Dosko Sint-Kruis won overtuigend met 6-1 tegen het nochtans onder Rik Bouckaert herboren FC Veldegem. Zoals gewoonlijk gaf Aaron Simoens het beste van zichzelf op de linkerflank.

We fotografeerden Aaron Simoens tijdens het gerenommeerde jeugdtornooi van zijn vereniging. Overal waar nodig sprong hij bij. Het interview volgde enkele dagen later. “Ik sta net op het punt om training te geven aan een damesploeg U15 en U16. Dit zijn Amerikaanse meisjes die hier op bezoek komen. Dosko heeft met hun ploeg, FC North, een samenwerkingsverband. Zelf voetbal ik al sinds mijn 12de bij onze prachtclub en wist vier jaar geleden een vaste stek in het eerste elftal af te dwingen. Daar stopt het niet voor mij: alle vrije tijd vul ik op de Gulden Kamer. Dagenlang ben ik bezig met het spelletje: zalig!”

“Het treffen tegen Veldegem zag ik met enige onrust tegemoet. Onze opponent strijdt tegen de degradatie en hun coach, Rik Bouckaert, kent ons door en door. Gelukkig geraakte onze machine meteen op volle toeren. Zelf pakte ik geel en mis zodoende de verplaatsing naar Eendracht Brugge. We eindigen vervolgens de competitie in eigen vesting tegen kampioen Daring Brugge. De match werd vervroegd naar zaterdag. Hopelijk zijn we dan al zeker van de nacompetitie, want het wordt gegarandeerd een prestigeslag met daarna een verbroedering in onze kantine. We startten ons seizoen in mineur met nul op zes. Dan pakte coach Pieterjan Clincke uit met een tactische aanpassing en we oogstten punten bij de vleet. Als we de tweede stek vasthouden dan worden we getrakteerd door T2 Bjorn Caenepeel met een barbecue bij hem thuis. Dat hij al maar het vlees bestelt!” (JPV)

Zondag 23 april om 15 uur: VV Eendracht Brugge – Dosko Sint-Kruis.