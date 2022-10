KdNS Heule plukt Davy Vangheluwe weg bij Eendracht Kuurne

KdNS Heule heeft met Davy Vangheluwe (51) een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Die functie was vacant nadat de samenwerking met Jade Schockaert begin deze maand in onderling overleg werd stopgezet. Sindsdien nam William Lewis de levieten waar, hij keert nu terug naar de beloften.

De wit-groenen plukken Davy Vangheluwe weg bij regiogenoot Eendracht Kuurne, in vierde provinciale D. Hij trekt nu een reeks hoger naar KdNS Heule, die momenteel een vijfde plaats bezetten in derde provinciale C. Vooraleer naar Kuurne te trekken was Vangheluwe actief bij Emelgem-Kachtem en Dentergem. KdNS Heule haalt dus in één klap een pak ervaring aan boord. Hij zal worden bijgestaan door T2 Niels Vancompernolle.

Er ligt alvast serieus wat werk op de plank. Uit de laatste vier matchen haalde KdNS Heule geen enkel punt. De wederopstanding onder Davy Vangheluwe kan alvast zaterdag beginnen. Dan trekken de groen-witten richting Jong Helkijn.