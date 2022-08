T1 Rik Bouckaert geeft ontslag bij VKSO Zerkegem

Na zijn ontslag bij KFC Varsenare trok Rik Bouckaert, tot verrassing van vele kenners, naar vierde provinciale als coach van VKSO Zerkegem. De band tussen zijn trainersstaf en het bestuur was hecht.

Afgelopen kampioenschap loodste Rik Bouckaert de vereniging via de nacompetitie naar derde provinciale. “Sterkhouders vertrokken en werden volgens mij niet afdoende vervangen. Toch vatte ik gemotiveerd de eerste oefensessies aan. De opkomst bleek evenwel pover, teveel gegadigden zegden af om allerlei redenen. We stootten door in de Beker van West-Vlaanderen en wonnen zowaar met 2-4 tegen KFC Varsenare. Dat bleek een doekje voor het bloeden want we speelden niet tegen Varsenare A, noch tegen Varsenare B, zelfs niet tegen de beloften. We wonnen tegen tieners met 2-4.”

Schitterende bestuur

“Op donderdag 25 augustus bekampten we vierde provincialer FC Beaufort Middelkerke, een zwak geheel, waartegen we met 5-3 verloren. De dag nadien bood ik me aan bij het bestuur en diende mijn ontslag in. De voorbije weken was ik niet in staat gebleken om lijn in het spel te krijgen omwille van de te onregelmatige afwezigheid op trainingen en zelfs wedstrijden. Het schitterende bestuur verdiende geen trainer die zijn plunje met lood in zijn schoenen klaarmaakte. Secretaris Marina Lievens en ik vlogen in elkaars armen, voorzitter Patrick Ongenae stond er evenzeer beteuterd bij.”

“Het afscheid was emotioneel maar voor mij blijkt het de juiste beslissing. 16 seizoenen lang als speler en 24 als trainer offerde ik alle weekends op voor het voetbal. Dat is nu voorbij, ik las een sabbatperiode in en weet niet of ik nog terugkom als coach. Mijn hondstrouwe assistent Geert Denys neemt over, al dan niet voorlopig. Hij zal de ploeg leiden op 4 september bij de competitiestart in De Haan. Uit de grond van mijn hart wens ik hem alle succes toe.”

(JPV)