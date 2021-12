SK Eernegem (3B) na zekerheid over periodetitel: “Ons seizoen is nu al geslaagd”

Halen we geen eindrondeticket dan is ons seizoen niet geslaagd! Dat benadrukte Franky Krenski, de nieuwe voorzitter van derdeprovincialer SK Eernegem, op deze pagina’s net voor de competitiestart. Dat eindrondeticket is binnen!

Vorige week kreeg de club van de West-Vlaamse cel van Voetbal Vlaanderen bevestiging over de eerste periodetitel. SK Eernegem sprokkelde in het eerste competitieblok van tien speeldagen één punt meer dan Ruddervoorde en twee meer dan Koekelare. “Het is misschien vroeg om zoiets te zeggen, maar ons seizoen is nu al geslaagd”, lacht trainer Jens Constant. “Omdat we zeker zijn van deelname aan de eindronde. De druk is eraf. Want titelkandidaat zijn we niet. Onze spelersgroep hangt heel goed aan elkaar, maar bij enkele andere teams zitten een paar sterkere mannen.”

Of speelt trainer Constant verstoppertje? Uit bij Daring Brugge raakte geel-blauw niet verder dan 2-2. “Een partij op een zo goed als onbespeelbaar veld”, zucht de Eernegemse trainer. “We beschikken over een aantal technisch onderlegde spelers. Op zo’n zwaar veld hebben zij het lastiger. Uit bij Veldegem was dat ook zo. Ik vrees zondag in Oedelem dezelfde omstandigheden. Bovendien moeten we drie schorsingen opvangen.”

Brent Ballegeer, Alessio Billiet en Milan Denolf kregen bij Daring Brugge hun derde gele kaart. ” Drie spelers keren terug na letsels”, verwijst Jens Constant naar Jonathan Borguet, Robin Dereere en Michel Kodia. “Mannen die vele weken buiten strijd geweest zijn. Vorige week konden ze een eerste keer trainen. We snakken naar de winterstop. Op een bepaald moment waren 19 spelers van A- en B-kern buiten strijd. Gelukkig kunnen we putten uit onze U21. Na de winterstop moeten we maar op 23 januari de competitie hervatten. Dat extra weekje rust zal deugd doen.” (HF)

Zondag 19 december om 14.30 uur: HO Oedelem SK Eernegem.