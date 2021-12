Jens Constant stopt eind dit seizoen als T1 SK Eernegem

Jens Constant (34) maakte net voor de laatste match van 2021, een uitwedstrijd bij Oedelem, bekend dat hij eind dit seizoen derdeprovincialer SK Eernegem verlaat.

De Zedelgemnaar gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Constant is bij geel-blauw aan zijn derde campagne als hoofdtrainer bezig.

Zeker van eindronde

Hij hoopt op een afscheid in schoonheid. Dus met promotie naar tweede provinciale. SK Eernegem pakte al de eerste periodetitel en is dus zeker van deelname aan de eindronde. In het algemeen klassement is Eernegem tweede op twee punten van leider Koekelare. (HF)