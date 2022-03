Dennie Damman (KDC Ruddervoorde 3B): “Vertrek van Andreï Sumalan goed opgevangen”

KDC Ruddervoorde staat plots alleen op kop. Met twee punten meer dan VV Koekelare beginnen de rood-witten aan de eindsprint. Trainer Jürgen De Smet krijgt een extra taak: spelers niet gek laten maken.

“Kampioen spelen leeft in onze spelersgroep”, weet kapitein Dennie Damman. “Dat zorgt altijd voor extra druk, maar ik denk dat we daar goed mee omgaan. In deze fase van de competitie lijkt in onze reeks iedereen van iedereen te kunnen winnen. Na de 1-4-zege bij Eernegem kijken we uit naar het duel met De Haan. Zaterdagavond kunnen we in het voorlopige klassement vijf punten voorsprong hebben. Zondag wacht Koekelare bij Jong Male eveneens een moeilijke opdracht.”

Twaalf op twaalf

Ook voor Ruddervoorde wordt het niet evident om De Haan te kloppen. Eind oktober 2021 werd de heenwedstrijd met 6-2 verloren. Ook de daaropvolgende matchen thuis tegen Koekelare en bij Oudenburg werden verloren. “Dat was een stevige dip”, herinnert verdedigende middenvelder Dennie Damman zich. “Nu zijn we bezig aan een reeks van twaalf op twaalf. Zeven speeldagen geleden stonden we nog zeven punten achter. Het kan snel veranderen.”

Ruddervoorde boekte vier zeges op rij ondanks dat de Roemeen Andreï Sumalan vertrok. “Andreï kreeg in zijn thuisland een semi-profcontract”, gaat de 33-jarige Damman verder. “Toen hij vertrok, leek hij er hart van in. Voor ons scoorde hij 21 doelpunten, een derde van ons totaal. We gingen op een andere manier spelen. Niet langer 4-4-2, maar 4-3-3 of 4-5-1, afhankelijk van wie beschikbaar is. Voorlopig lukt dat aardig.”

Met een thuismatch tegen De Haan en een verplaatsing naar Koekelare kunnen het voor Ruddervoorde beslissende weken zijn.

Veel berichtjes

“Nu we aan de leiding staan, besef ik dat het voetbal toch meer gevolgd wordt dan ik dacht want ik kreeg veel berichtjes”, aldus Dennie Damman, beroepshalve aan de slag bij ADRD Products in Aartrijke. “Inderdaad, zondag kende ik pech want ik scoorde tegen eigen ploeg. Vijf minuten later was er gelukkig voor ons aan de overkant een bijna identieke fase waardoor we opnieuw op voorsprong kwamen.” (HF)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde E. De Haan.