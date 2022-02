T2 Kevin Deslypere ziet titel voor KSV Oostkamp steeds dichterbij komen: “Serieus nadenken hoe ik verder wil evolueren”

Erpe-Mere bleek een maat te klein voor de lijstaanvoerder, die nu al 20 duels ongeslagen is en negen punten voorsprong telt op het duo Torhout en Lebbeke. Met nog tien matchen voor de boeg kan de oppergaai nauwelijks nog ontsnappen.

Naast T1 Kurt Delaere is ook Kevin Deslypere de architect van al dat moois. “Nagenoeg dagelijks vertoef ik op dat voetbalveld. Als T2 sta ik onze hoofdcoach bij. Ook de postformatie staat in mijn functiebeschrijving. Dus ben ik ook verantwoordelijk voor de beloften van ons steeds maar groeiend geheel. Tenslotte film ik alle wedstrijden. Elke maandagavond spendeer ik dan de nodige tijd aan montage en aandachtspunten. Ik tel slechts 28 lentes, heb mijn carrière tussen de krijtlijnen opgegeven om me als oefenmeester te vervolmaken, maar nu denk ik serieus na hoe ik verder wil evolueren. Allicht ben ik de jongste assistent op nationaal niveau die al de oppergaai kan ruiken.”

“Het geheim van ons succes? Discipline, eenvoud en vriendschap. Een flink deel van de kern is ouder dan ik. Niemand probeert mij stokken in de wielen te steken, integendeel.”

Evenwaardige kern

“We beschikken over een kern van 20 spelers die volkomen evenwaardig zijn. Als er enkele uitvallen dan staan andere klaar om probleemloos die positie in te nemen. Tussen de palen was titularis Milan Iket een week buiten strijd. Emiel Martens zette een dijk van een wedstrijd neer en hield de nul.”

“Er zijn nog tien duels te gaan, willen of niet, we moeten ons focussen op die titel. Terwijl ons bestuur bezig is met de nodige versterkingen in te lijven, moeten wij zorgen dat we de laatste lijn vlekkeloos afwerken. We maken ons nu op voor twee verplaatsingen op rij: naar Lochristi en naar Eppegem. Dit zijn twee middenmoters die ongetwijfeld de eer willen opstrijken ons als eersten een nederlaag aan te smeren. Wij zijn daarop voorbereid en zullen nooit onze concentratie laten verslappen.” (JPV)

Zondag 27 februari om 15 uur: SK Lochristi – KSV Oostkamp.