Topper tussen Bredene en Koekelare eindigt onbeslist

De topper in 2B tussen KSV Bredene en SV Koekelare is op een 2-2 gelijkspel geëindigd. Beide ploegen hadden de derby kunnen winnen maar als de kansen niet afgewerkt worden is het moeilijk om een wedstrijd te winnen. Vooral de kustploeg blijft onder de verwachtingen presteren en moest na twee zeges en één nederlaag, een derde keer de punten delen.

Koekelare was de betere ploeg in het eerste kwartier. SV-keeper Ghys moest enkele keren redding brengen. Bij hun eerste, volwaardige tegenaanval scoorde de thuisploeg met een kopbal van Neal Moss 1-0. In het tweede kwartier mikte Tahiri (B) voorlangs en Verhelst (K) schoot een kans naast. Koekelare mocht na een klein half uur gelijk stellen vanop de stip, na hands van Dewilde, via Pirmin Verhelst, 1-1. Vijf minuten voor de rust scoorde Neal Moss zijn tweede treffer scoren vanop de stip, eveneens na hands in de rechthoek, 2-1. Dieter Vandendriessche (trainer Koekelare) kreeg voor de rust nog geel wegens protest.

In het begin van de tweede helft kon Seppe Driesse, na een misverstand in de lokale verdediging, gelijk stellen met de kop, 2-2. Wat nadien volgde, was een festival aan de gemiste kansen. Voor Bredene misten Jonckheere en Wittesaele van dichtbij en voor de bezoekers werd een poging van Verhelst met de voet gekeerd door SV-doelman Ghys. De puntendeling bleef op het bord tot aan het laatste fluitsignaal van de niet altijd neutraal leidende ref Deman. Beide ploegen hadden reden tot klagen!

Niet tevreden en wel tevreden!

“Wie de kansen niet afwerkt, kan geen wedstrijd winnen”, klaagde SV-trainer Kurt Bataille onmiddellijk na de wedstrijd. “Koekelare heeft na de 2-2 geen kans meer gecreëerd, wij misten tot drie keer toe van in de kleine rechthoek. De ref was ook niet altijd mee met de match en floot soms te veel, soms te weinig. Uiteindelijk moeten we de hand in eigen boezem steken en toegeven dat we onze kansen onvoldoende afgewerkt hebben. We kennen het probleem. Zondag moeten we naar Lissewege. Het zal moeten beter zijn dan vandaag!”

“De tweede helft hebben we zwaar afgezien, mede door de beslissingen van de ref”, hoorden we van SVK-trainer Dieter Vandendriessche. “We moeten wel eerlijk zijn en toegeven dat Bredene, in de tweede helft, drie open kansen de nek heeft omgewrongen. Onze keeper redt zeker een punt. In het eerste kwartier waren wij de betere ploeg met open kansen. Wat aantal doelrijpe kansen betreft, moet de wedstrijd misschien op 7-7 eindigen. Het publiek heeft een aardige wedstrijd gezien op een nieuw kunstgrasveld. Al bij al zijn wij tevreden met de 2-2, op verplaatsing tegen de superploeg van KSV Bredene!”