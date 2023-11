Yannick Dekeyzer vol lof over komst Dimitri Delporte bij Eendracht De Haan (2A): “Logische en best mogelijke keuze”

Tegen KFC Heist observeerde de nieuwe coach Dimitri Delporte zijn nieuwe uitdaging van achter de omheining. Zijn gezicht bleef onbewogen na de 6-0 pandoering. Dimitri is voldoende clever om te weten waar de pijnpunten liggen. Hij heeft vast en zeker al zijn strategie klaar om de wederopstanding te realiseren.

Kapitein Yannick Dekeyzer is een pure realist maar vooral een kraan van een voetballer, die inmiddels 35 lentes telt. Over het afscheid van Kris Brackx zegde hij het volgende:

“Natuurlijk vind ik het ontslag van de coach doodjammer. Akkoord, we haalden slechts twee puntjes maar dat moet je kaderen. Alle omstandigheden zaten tegen, nog steeds kampen we met drie smaakmakers die langdurig buiten strijd zijn en verder komen er jongens aan de aftrap die nog niet helemaal fit zijn. Het siert Kris Brackx dat hij de eer aan zichzelf hield en denkt aan het belang van de vereniging. Anderzijds genoot hij nog het vertrouwen van iedereen.”

“Ons kampioenschap begint nu”

“Over de komst van de nieuwe eerste in bevel, Dimitri Delporte, had de aanvoerder evenzeer zijn mening klaar. “Met Dimitri Delporte speelde ik een half seizoen samen. Ik was overgekomen van Adinkerke en we traden samen aan op het middenveld. Hij was een echter nummer tien, scoorde en liet scoren. Halfweg het kampioenschap vertrok hij in alle vriendschap om zijn trainerscarrière te starten in Heist. Hoe hij daar stuntte heeft iedere voetballiefhebber kunnen opmerken. Waarom hij na zeven jaar, en een serie van 12 op 12, moest vertrekken stel ik allerminst in vraag. Wat ik wel weet is dat we een absolute topcoach in onze gelederen hebben. Dimitri Delporte is de logische en best mogelijke keuze. Hij kent het huis, bewees tot de top te behoren in de trainerswereld en zal bij ons een schokeffect realiseren. En ja, hij zag ons met 6-0 verliezen in Heist: zo ontdekte hij binnen de kortste tijd onze pijnpunten. Ons kampioenshap begint nu, met de komst van nummer zeven Koekelare. We kunnen rustig bouwen, puin ruimen hoeft niet, er is geen puin.” (JPV)