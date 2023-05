Victor Landuyt (SK Westrozebeke – 2A): “Voluit voor de promotie gaan”

Het is al enkele jaren dat voorzitter Ronny Maesen droomt dat SK Westrozebeke ooit in eerste provinciale speelt. De kans daartoe groeit zienderogen. Als men zondag in de tweede ronde van de eindronde ook voorbij Koekelare geraakt is de promotie een feit. De 24-jarige spits Victor Landuyt wrijft zich alvast de handen warm. “Onze eerste opponent in de eindronde was Zonnebeke. In de reguliere competitie speelden we twee keer gelijk, nu waren de kansen vooraf ook gelijk. Westrozebeke nam in de partij de teugels in handen maar toch hebben details uiteindelijk over winst en verlies beslist. Voor ons was het dus winst waardoor we zondag Koekelare ontmoeten. Buiten Jens Baessens (uit mijn periode bij Boezinge) ken ik niemand van deze kern. Ik kijk wel uit om hem nog eens te ontmoeten, voor de rest zal de coach ons wel informeren over hun kwaliteiten. Maar eigenlijk moeten we niet echt kijken naar de tegenstander, we hebben kwaliteiten genoeg om voluit voor de promotie te gaan. Westrozebeke gaat dus zeker niet met de handrem op spelen want de vereniging en het bestuur willen hogerop. Een termijn was er niet direct op gekleefd maar hoe vroeger, hoe beter zeker.”

“Vorig jaar hebben we met bijna dezelfde kern tot het einde moeten bikkelen om het behoud, nu staan we net aan de andere kant van de klassering. De volgende stap is een rustige middenmoter worden in eerste. Natuurlijk zal dit weer met mij aan boord zijn. Slechts twee kernspelers vertrekken trouwens, de rest blijft. Als we gericht nog iets bijhalen moet rustig overleven in eerste provinciale lukken, maar eerst moeten we natuurlijk nog voorbij Koekelare geraken”, besluit de Langemarknaar, die aan het werk is bij de communicatiedienst van Club Brugge. (SBR)

Zondag 14 mei om 15 uur: VV Koekelare A SK Westrozebeke.