Maxence Dannel is nieuwe doelman bij KVK Westhoek (2de Afd. VV A): “Positieve lijn zondag tegen Zwevezele bevestigen”

Tweedenationaler KVK Westhoek deed met de uitoverwinning tegen Zelzate een goede zaak. Nieuwe doelman Maxence Dannel (26) is een serieuze versterking in de race naar het behoud, net als Liam Prez.

Als zelfs Diakho en Cremers vlot de weg naar doel beginnen te vinden, nieuwkomer Liam Prez de lijnen uitzet en Westhoek met doelman Maxence Dannel over een betrouwbare doelman beschikt, ziet het er goed uit voor de ploeg van coach Debo. “Kort na de rust bouwde Westhoek een verdiende 0-3 voorsprong uit, na doelpunten van Diakho en twee van Cremers”, vertelt doelman Dannel die momenteel in Deinze woont.

“Na een bonus van drie doelpunten kwam de thuisploeg nog terug tot 2-3”, vervolgt Dannel. “We hebben het toen in de resterende 20 minuten wat moeilijker gehad om de voorsprong te behouden want de thuisploeg kwam sterk aandringen. In blessuretijd legde Liam Prez op strafschop de 2-4 eindcijfers vast. We boekten een belangrijke overwinning na een collectief sterke prestatie. Coach Debo was alleszins tevreden over de manier waarop we die overwinning behaalden.”

Een geslaagd debuut dus voor de nieuwe goalie. “Het is de bedoeling dat ik binnenkort verhuis naar Moeskroen of Kortrijk. Ik heb de Franse nationaliteit en speelde onder meer bij Ronse, Harelbeke, Deinze, het vroegere Ingelmunster en Doornik. Tot begin januari kwam ik uit voor La Louvière. Er waren voorstellen van andere ploegen maar ik koos voor Westhoek. Bij deze club zijn nog Franstalige spelers actief zijn en Bruno Debo is een goede trainer.”

Zwaar tweeluik

“Volgende zondag ontvangen we Zwevezele, een heel sterke ploeg die momenteel wel kampt met problemen. Hun doel is wel om alsnog kampioen te spelen ondanks het feit dat ze volgend seizoen vrijwillig zakken naar de provinciale reeksen. Nadien volgt de uitwedstrijd naar Ninove. Dat worden twee aartsmoeilijke wedstrijden. Het vertrouwen is alleszins groot om het behoud te verzekeren”, besluit nieuwkomer Dannel.

(EG)