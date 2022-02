Janis Coppin eindelijk weer voetballer bij KVK Westhoek (2A): “Belangrijk om zo vlug mogelijk punten te pakken”

Westhoek won verdiend de belangrijke wedstrijd tegen Dikkelvenne. Voor Janis Coppin was het de tweede wedstrijd dat hij van bij het begin startte na een lange inactiviteit.

Westhoek begon met windvoordeel en bouwde via Mahieu en Robaeys twee doelpunten voorsprong uit. “We hadden toen al een geruststellende voorsprong moeten hebben, want een drietal doelkansen werden niet benut”, vertelt aanvaller Janis Coppin (33). “Na de rust lukten de bezoekers de aansluitingstreffer. Het pleit voor onze inzet dat we de wedstrijd toch in handen namen en een derde keer hadden moeten scoren (Diakho miste onbegrijpelijk, red.). In de slotfase was het wat pompen of verzuipen, maar de zege was zeker verdiend. Ik ben tevreden dat ik mijn steentje kon bijdragen na een lange periode van inactiviteit door blessures. Iets na het uur werd ik gewisseld voor Luckx, maar dat was afgesproken tijdens de rust. Coach Debo wou wat meer zekerheid inbouwen. Met die overwinning doen we een uitstekende zaak in de rangschikking en hebben bewezen dat we alle ploegen aankunnen. Enkel de topploegen blijken wellicht iets te sterk”.

Door blessures moet ik nog heel wat bewijzen

“We hebben nu twee uitwedstrijden op rij met verplaatsingen naar Oudenaarde en Harelbeke. Dat worden geen gemakkelijke wedstrijden, maar onoverkomelijk zijn die niet. Als we met dezelfde inzet spelen, zijn we zeker niet kansloos. We moeten gewoon verder gaan op de ingeslagen weg. Het is belangrijk om zo vlug mogelijk punten te pakken en de redding te verzekeren. Westhoek is zeker een ploeg die zich moeiteloos moet kunnen redden”, aldus de Oostendenaar, die samen met Laurenz Simoens de verplaatsingen van de kust naar Ieper maakt.

Goed gevoel

“Ik ben heel tevreden dat ik eindelijk kan bewijzen waarom ik de overstap van Torhout naar Westhoek maakte. Westhoek is een club die mij een goed gevoel geeft. De sfeer is schitterend en de accommodatie is top. Ik heb niets dan lof voor Westhoek. Er zijn al gesprekken geweest naar volgend seizoen toe, maar het zou niet fair zijn van mij om eisen te stellen. Door blessures moet ik nog heel wat bewijzen.” Scheidsrechter Cornelis trok nogal wat kaarten voor Westhoek, waaronder drie voor de technische staf van Westhoek, en waardoor Mahieu en Himpe zaterdag geschorst zijn.

Zaterdag 26 februari om 19 uur: SV Oudenaarde – VK Westhoek.