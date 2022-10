Broers Vanoplynus tegenover elkaar in SK Westrozebeke – SV Moorslede

Zondag staat in tweede provinciale A het streektreffen tussen SK Westrozebeke en SV Moorslede gepland. Beide ploegen kunnen terugblikken op een goeie start als respectievelijk derde en achtste in de stand, maar bij de broers Kjell en Glenn Vanoplynus staat deze datum al langer met stip aangeduid. De broers zitten namelijk elk in één kamp en kwamen in competitie nooit eerder tegenover elkaar te staan. De zenuwen zijn dus gespannen.

“Hopelijk kan ik rekenen op een selectie”, opent Kjell Vanoplynus, die actief is op het middenveld van Westrozebeke. “Ik ben immers nog maar sinds kort wedstrijdfit na vele maanden op de sukkel te zijn geweest. Het begon vorig jaar met een kuitblessure waardoor ik van november tot februari in de zogenaamde lappenmand lag.”

Conditie opgebouwd

“Daarna heb ik ook nog na de competitie mijn steunzolen moeten aanpassen maar in de voorbereiding leek ik opnieuw fit. Mijn conditie heb ik op een rustige wijze opgebouwd en pas vorige maand heb ik voor het eerst bij de reserven meer dan een helft gespeeld, net ook op Moorslede.”

“Deze week ben ik volledig aangesloten met de groep en hoop op speelminuten, zeker nu het tegen mijn broer zou zijn. Nooit eerder is dit in de competitie al gebeurd, twee jaar geleden in de voorbereiding wel, maar toen was het niet voor echt, hé.”

Alles is mogelijk

Ook zijn oudere broer Glenn (36), die in het tussenseizoen van Ardooie naar Moorslede trok, is enthousiast voor zondag. “Tot vorige week hadden we 9 op 18, op schoolniveau ben je niet gebuisd, op voetbalgebied ga je zeker zorgeloos eindigen en dat is ook wat we straks willen.”

“Behoud is onze eerste doelstelling, daarna zien we wel. Bij Westrozebeke liggen de kaarten wel anders als je hun transfers en kern ziet. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke opdracht om bij de huidige nummer drie iets te halen, maar in deze reeks is alles mogelijk. Natuurlijk hoop ik dat Kjell ook in de selectie staat zodat we geregeld eens elkaar op het veld ontmoeten. Het moet niet altijd in familieverband zijn, hé”, lacht Glenn.

Nationale ervaring

Wat zijn de kwaliteiten van elkaar? “Schrijf gerust maar op dat Kjell meer kwaliteiten heeft dan ik. Dat klopt ook, gezien zijn nationale ervaring bij SV Roeselare, Ingelmunster, Ieper en Boezinge. Hij is ook nog jonger, hé”, aldus Glenn.

“Glenn is dan weer een noeste werker waarmee je nooit gedaan hebt, en ook zijn ervaring speelt in zijn voordeel. Ik verwacht dus een sportieve wedstrijd tussen twee goed voetballende ploegen. De neutrale kijker zal dus zondag zeker niet ontgoocheld moeten vertrekken.” (SBR)