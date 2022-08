Torhout KM trekt nog een extra speler aan

De 22-jarige Enzo Vandekerckhove verbrak onlangs wegens privé-redenen zijn contract bij KRC Harelbeke in onderling overleg met de club.

Die kwam nu tot een akkoord met KM Torhout, zodat de speler kan overkomen naar de Velodroom. Enzo Vandekerckhove is een in Kuurne wonende Kortrijkzaan die zijn jeugdopleiding kreeg bij KV Kortrijk en KSV Cercle Brugge. Daarna ging het richting FC Gullegem (1 goal in 3 matchen) en vervolgens bij KRC Harelbeke waar hij in 32 wedstrijden 10 keer scoorde.

Vandekerckhove kan zowel centraal in de spits als op de flanken worden uitgespeeld. Het was een opportuniteit voor KM dat Marvin Puskas zag vertrekken. Deze laatste wil hogerop, kreeg geen contract bij FC Knokke en heeft nu nog enkele weken om een nieuwe club te vinden. (DACH)