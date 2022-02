Carlo Damman (FC Gullegem) blikt vooruit op derby tegen Menen: “De hoogste tijd voor een zege”

Zondag is er het burenduel FC Gullegem-SCT Menen. Een duel dat geen van beide ploegen wil verliezen. Gullegem, dat de jongste weken wat gas moet terugnemen, wil opnieuw aanknopen met de overwinning. Bij Menen, dat steeds dieper in het degradatiemoeras dreigt te geraken, is het van moeten. In de heenronde won Gullegem op Menen met 1-2 en het wil zijn sterke derbyreputatie opnieuw alle eer aan doen.

FC Gullegem hoopte vorige speeldag op Lokeren-Temse zijn gram te halen voor de zaak Jens Peremans van in de heenronde. Op het veld namen de jongens van T1 Peter Devos toen de maat van de ex-eersteklassers met 3-1. Na een klacht van Lokeren-Temse kreeg Gullegem voor de ‘groene tafel’ een 0-5 forfaitnederlaag aangesmeerd. Gullegem slaagde er vorige zaterdag niet in om op Lokeren-Temse zijn sportieve revanche te halen en verloor met 2-1. Gullegem sloot de heenronde af met een uitstekend rapport en een 1-0 zege tegen Zelzate. De rood-witten nestelden zich toen bij de top vijf. Sindsdien lijkt de scherpte er wat vanaf. In zijn laatste vier wedstrijden Zwevezele 1-1, Harelbeke 1-1, Wetteren 2-2 en verlies op Lokeren-Temse is het wat minder geworden. “Het is de hoogste tijd dat we nog eens de zoete smaak van een overwinning mogen proeven”, hoopt Carlo Damman. “Met gelijke spelen schieten we niets op. “Tegen Menen moet het erop zijn. Met minder dan drie punten kunnen we niet tevreden zijn. Iedereen gaat er sowieso vanuit dat we zondag van Menen gaan winnen. Als je kijkt naar de rangtabel zou het eigenlijk moeten. Maar wees er maar zeker van dat het niet zonder slag of stoot zal gebeuren. Menen heeft meer dan wij dringend punten nodig. Uit ervaring weten we dat een kat in nood soms rare sprongen maakt. Het zal er vooral op aankomen goed met de kansen om te springen.”

Schitterende sfeer

Carlo Damman heeft ondertussen al zijn krabbel gezet onder een nieuw contract voor volgend seizoen. “Ik heb niet lang moeten nadenken. Aaron Defever, die naar Roeselare-Daisel trekt, is de enige die de club verlaat. Een sprekend bewijs dat de sfeer bij Gullegem uitstekend is. Op en naast het veld vormen we een vriendengroep. Die schitterende sfeer zorgt er voor dat we tijdens de wedstrijden een tandje kunnen bij steken als het nodig is”,besluit Carlo Damman.

Met minder dan de drie punten zijn we niet tevreden

SCT Menen prijkt momenteel op een weinig benijdenswaardige 15de plaats met slechts drie overwinningen en amper twaalf punten. De laatste zege dateert van zondag 28 november, 4-1 tegen Ronse. In zijn laatste zes wedstrijden moest Menen telkens met lege handen afdruipen. Onlangs versterkte Sporting zich met Nawel Amini (Winkel) en Lillian Bochet (Zwevezele), maar ook dit duo kon alsnog het tij niet keren. Maar wie zei daar weer: als de nood het hoogst is, is de redding nabij? “Hopelijk wordt die spreuk bewaarheid”, kruist T1 Pascal Verriest de vingers. “We brengen beter voetbal dan onze resultaten en rangschikking laten vermoeden. Onlangs tegen Lokeren-Temse speelden we een uitstekende wedstrijd, waren op weg naar een stunt. Op vier minuten van het einde leidden we met 2-1. Uiteindelijk gingen we nog met 2-3 de boot in. Vorige week op Merelbeke pakte Jochen Sucaet na tien minuten een veel te strenge rode kaart. Ondanks onze numerieke minderheid waren we de betere van de thuisploeg, maar vergaten de kansen te verzilveren, terwijl de thuisploeg profiteerde van individuele missers. Ik weet wel: met als en dan haal je geen punten. Maar al het hele seizoen zitten we in de hoek waar de klappen vallen. Nog nooit kon ik twee speeldagen na elkaar met dezelfde ploeg aantreden. Hopelijk hebben we ons deel van de pech gehad en komen er betere tijden aan. Te beginnen zondag op Gullegem”, hoopt Pascal Verriest. (AVW)