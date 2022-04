Brandon Mechele kan op Anderlecht stap zetten naar 5de titel in 10 jaar Club: “Schreuder behandelt iedereen hetzelfde”

We laten de cijfers spreken: 10, 5 en 5. Brandon Mechele debuteerde in de basis van Club Brugge op het einde van het seizoen 2012-2013. Het is dus (dat halve seizoentje STVV rekenen we toch niet mee?) al zijn tiende seizoen bij blauw-zwart. Zondag speelt hij dan weer pas zijn vijfde play-off 1-wedstrijd op Anderlecht. Maar de verdediger kan er wel een flinke stap zetten naar zijn vijfde titel met Club. Daarom: een interview, met vijf keer Anderlecht-Club in de play-offs als achtergrond.

Voor de volledigheid (Club is met Anderlecht de enige club die geen enkele play-off 1 miste): Brandon Mechele (29) startte op Anderlecht niet in 2013, 2014, 2016 en 2017 (STVV). En in 2020 werden er geen play-offs gespeeld. Maar zondag wordt Anderlecht weer cruciaal. Al rekenen ze bij Club niet graag.

“Vooruit kijken heeft niet veel zin”, verwoordt Mechele het. “Het is simpel: de vorige twee seizoenen mochten we al een keer iets laten liggen, nu mogen we eigenlijk geen enkele misstap maken.”

Dan gaan wij even rekenen. Winnen op Anderlecht en de kloof met Union blijft maximaal drie punten. Dan volstaan wellicht vier dagen, van 8 tot 11 mei, om zich met 4 op 6, Union uit en thuis, op nummer 1 te hijsen. Indien geen averij meer op Antwerp en thuis tegen Anderlecht pakt Club zijn derde opeenvolgende titel, de 18de voor Club, de vijfde voor Mechele.

Zondag 1 mei wordt dan ook cruciaal. Maar zo snel wil de verdediger dus niet gaan. “Volgens mij wordt het toch een strijd tot de laatste speeldag.” Al is een bezoek bij de mauve rivalen, al zeker in de play-offs, altijd wel iets bijzonders voor Mechele, blauw-zwart in hart en nieren.

Beginnen doen we op 10 mei 2015. Onder Michel Preud’homme had Club in de bekerfinale met een goal van Refaelov tegen Anderlecht eindelijk na acht jaar een prijs gepakt, maar Club finishte in de play-offs als tweede, na kampioen AA Gent. En na verlies op Anderlecht, met 3-1.

Wie stond er toen in het doel?

“Kujovic?”

Neen. Mathew Ryan. Hij vertrok in de zomer naar Valencia. Daarna zat Club met het rijtje Bruzzese, Butelle, Gabulov, Vermeer, Horvath, Letica… eigenlijk vier jaar lang met een keepersprobleem. Hoe belangrijk was de komst van Simon Mignolet voor jou als centrale verdediger?

“Je weet: er staat iémand achter je. Al had ik dat eigenlijk met die andere keepers ook. Maar je weet: die komt van Liverpool, dan verwacht je toch iets meer. Simon stuurt ook op een rustige manier. Anders dan Butelle bijvoorbeeld, die ging sneller schreeuwen.”

Voor het uitvoetballen zoekt Mignolet je opvallend vaak op. Dat duidt op vertrouwen.

“Dat is het voetbal dat we willen brengen. En ik sta als centrale verdediger het dichtst bij hem, zeker als ze centraal geen druk zetten, zoals tegen Antwerp. Ik ben daarin gegroeid, ik vind makkelijker oplossingen. Door ervaring, denk ik.”

In 2016 won je onder Preud’homme jouw eerste titel met Club. Maar je speelde nauwelijks, ook niet in de play-off 1-wedstrijd op Anderlecht, 1-0.

“Tot nieuwjaar speelde ik nog een paar matchen, daarna niet meer. Veel aan die titel heb ik niet bijgedragen.”

In 2017-2018 stond je na een half jaartje STVV onder Leko gewoon meteen weer in de basis. En je pakte dat seizoen jouw tweede titel.

“Dat is dan ook de titel die mij het meest is bijgebleven. Ik speelde dat seizoen alles. Eigenlijk beschouw ik deze als mijn eerste titel.”

Brandon Mechele: “Club-Anderlecht op de laatste speeldag moet dan maar een galamatch zijn.” (foto Belga) © BELGA

Maar jullie verloren in de play-offs wel op Anderlecht, door een goal van Teodorczyck. Wie is de beste Anderlechtspits waartegen je al speelde?

“Mitrovic, denk ik. Of neen, Nmecha. Die was ook héél goed. Nu moet ik oppassen wat ik zeg maar ik vond Nmecha beter dan de huidige spitsen. Die kon alles: terugvallen, diep gaan, was technisch uitstekend…”

Genk werd in 2019 kampioen maar jullie wonnen dat jaar in april voor het eerst sinds 1998 nog eens een match op Anderlecht: 2-3.

“Het was al zó lang geleden. Dat ik dat mocht meemaken, is toch mijn mooiste herinnering aan Anderlecht.”

Zou dat voor een volbloed Club Bruggeling niet de 3-3 van vorig jaar moeten zijn: kampioen óp Anderlecht? Jouw vierde titel al! De derde was het jaar daarvoor, zonder play-offs.

“Dat was ook heel mooi, natuurlijk. En het zal ook niet te vaak gebeuren, de titel vieren tegen Anderlecht. Misschien dit jaar nog eens, na de laatste match thuis tegen Anderlecht. Maar als ik mag kiezen, dan toch nog liever de voorlaatste match op Antwerp, hoor.”

“Dan moet Club-Anderlecht maar een galamatch zijn. (grijnst) Op verplaatsing kampioen spelen, kan ook best leuk zijn, zoals het seizoen daarvoor op Standard. Vorig seizoen was het ook zonder supporters, dat maakte het toch nog wat minder.”

Jullie speelden toen met vier man achterin: Mata, Kossounou, Mechele en Sobol. Leko en Schreuder opteren dan weer voor een driemansverdediging. Wat verkies je zelf?

“Een driemansverdediging, zoals we nu spelen. Ik weet eigenlijk niet waarom. (denkt na) Ik vind dat plezant, centraal man tegen man. Het is ook iets eenvoudiger, je moet niet door elkaar gaan lopen met de andere centrale verdediger.”

Oké. Zondag volgt jouw vijfde play-off 1-match op Anderlecht. Jullie lijken er klaar voor.

“De vorige twee seizoenen zakten we na nieuwjaar wat weg, nu startten we de play-offs in een betere vorm, we zitten momenteel in een goeie flow. Negen matchen na elkaar winnen, dat geeft duidelijk vertrouwen.”

Schreuder zorgde voor een duidelijke spelstijl en een uitstekende organisatie. Het spel is niet altijd even geweldig, maar jullie geven de indruk dat jullie niet veel meer kan overkomen.

“Dat is die flow. Verdedigend staat het goed, we geven de laatste maanden nog nauwelijks iets weg, we houden regelmatig de nul. Daarop kan je bouwen. Iedereen voelt zich duidelijk goed.”

Was dat onder Philippe Clement minder het geval?

(denkt na) “Schreuder pakt het iets anders aan, hij behandelt echt iederéén, ook alle jonge gasten, hetzelfde, hij doet met iedereen zijn klapkes. Dat was daarvoor minder. Terwijl bepaalde jongens dat nodig hebben, denk ik. De coach probeert iedereen aan boord te houden. Het was nochtans voor een paar jongens niet gemakkelijk, plots niet meer spelen. Maar de keuzes van de coach pakten goed uit. Maar we gaan nog steeds iedereen nodig hebben. Balanta zorgde zondag meteen voor defensieve rust, Adamyan viel uitstekend in…”

Anderlecht moet zondag alweer veel goedmaken. Begrijp jij waarom het daar zo lang duurt? Ze hebben in hun laatste 20 play-off 1-matchen maar één keer kunnen winnen.

“Tegen Standard, hé. Ik vind dat ze dit seizoen onder Kompany gezien de omstandigheden regelmatig goed voetbal brachten. Maar ik had er de laatste matchen ook meer van verwacht. Velen zeiden toch al: het wordt nog opletten voor Anderlecht in de play-offs?”

Hoeveel procent geef je Club kans om kampioen te worden?

“Iedereen noemt ons als favoriet, maar Union staat nog steeds drie punten voor. Ik zeg fifty-fifty.”

Als jullie kampioen spelen, wordt het jouw vijfde titel. Gemiddeld één om de twee jaar, dat is straf. In de hele geschiedenis van Club wonnen tot vandaag maar zes spelers met Club vijf titels: Dany Verlinden, Franky Van der Elst, Birger Jensen, Georges Leekens, Fons Bastijns en Raoul Lambert. Je komt dan in een illustere galerij!

“Ho maar, zo ver zijn we nog niet.”

