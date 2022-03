Tennisster Elaisa Schelfhout wil internationaal spelen: “Je dromen waarmaken begint met hard werken”

Ze is zeventien, volgt les aan de tennisacademie van Justine Henin, en wil deze zomer in het buitenland aan Future-toernooien deelnemen. De Oudenburgse Elaisa Schelfhout heeft een droom, maar beseft donders goed: “Je dromen realiseren begint met hard werken.”

Elaisa schreef begin dit jaar samen met de Waalse Lea Ribourdouille het dubbelspel op haar naam op het ITF-juniorentornooi van Heiveld in Sint-Katelijne-Waver (Grade 5). Voor de West-Vlaamse was het internationaal haar eerste toernooiwinst.

“Ik had de finale van een toernooi in Waterloo bereikt”, vertelt ze. “Lea was daar toen mijn tegenstandster. Zonder enig klassement vroeg ze mij om te dubbelen in Heiveld. Ik geraakte daar op de hoofdtabel en zo waren we zeker dat we samen konden spelen. Het is nu toch de bedoeling om dat nog eens te doen.”

Elaisa is als jongste van het gezin opgegroeid in een tennisfamilie. Ze deed aan paardrijden, volleybal, basketbal en zwemmen, maar haar grote passie bleek tennis te zijn. Ze was nog geen drie jaar toen ze al een racket in handen kreeg. Elaisa werd lid van TC Vicogne in Bredene, bij Tommy en Hilde Cogghe, waar ze kon tennissen onder leiding van Pascal Huysmans. “Al toen ik vijf, zes jaar was, deed ik mee aan toernooien”, vertelt ze. “ Met Kastaar, de mascotte van de tennisfederatie, als mijn grote idool!”

Frans leren

Daarna trok Elaisa richting Frankrijk, naar Villeneuve d’Ascq, omdat het tennisniveau bij onze zuiderburen hoger lag. “Er was een bredere tenniscompetitie, met veel meer meisjes dan in ons land om tegen te spelen. Intensiever. En ik kon er Frans leren. Ik zat toen op de lagere school in ‘t Boompje in Stalhille, waar ik met een sportstatuut de nodige steun kreeg. In Frankrijk had ik veel voordelen: tenniskampen, toernooien, uitwisselingen met Dordogne en Nice…”

Elaisa is nog altijd in Frankrijk actief, bij La Raquette in Villeneuve d’Ascq. Ze neemt minder aan toernooien deel, maar speelt binnenkort wel in nationale 3 over het hele land, in interclub tegen ploegen uit bijvoorbeeld Parijs en Bordeaux. “Toch wel een hoog niveau. Zo zullen we tegen enkele grote namen uitkomen. En in onze club speelt momenteel zelfs het nummer zeventien van Frankrijk.”

Justine Henin staat vaak met ons op het veld, en deelt tips en tricks

Daarnaast is de jonge tennisster uit Oudenburg lid van TC De Koddaert in Torhout, waar ze vorig jaar kennismaakte met de Justine Henin Academy uit het Waalse Ottignies-Louvain-la-Neuve. “Dat was een vriendschappelijke ontmoeting, waar we tegen iedereen wedstrijden konden spelen. Het leek mij wel leuk om alles op één plaats te hebben. Want tot dan was De Koddaert mijn club. En CAP, van de broers Dieter en Glenn Vlamynck, zorgde ervoor dat mijn fysiek en kracht top waren. Dieter Demaré deed aan blessurepreventie in kine Balanced in Oudenburg, en ik kreeg steun van Luxilon Strings Belgium. Maar ik wilde nog intensiever tennissen zonder mij veel te moeten verplaatsen. In die zin bood de tennisacademie van Justine Henin voor mij een uitweg.”

Daar heeft Elaisa sedert september vorig jaar wekelijks voorlopig 25 trainingsuren, inclusief conditie. En dit onder leiding van Justine Henin zelf. Daarnaast zijn er Julien Martinquet als coach, Jonas Wallens die nog met Tennis Vlaanderen heeft samengewerkt, en veel internationale coaches, waaronder Carlos Rodriguez die er het sportieve beleid opvolgt. “Justine staat vaak met ons op het veld, slaat eens een balletje mee, geeft tips en tricks, en deelt uiteraard haar ervaringen. We worden daar echt goed gesteund.”

Verplichte les

Naast de trainingsuren heeft Elaisa elke dag drie uur les, verplicht. Ze wordt daarin begeleid. “Meestal hebben we ‘s morgens twee uur training. Na de lunch volgt dan opnieuw een training van dezelfde duur, gevolgd door anderhalf uur conditie. Dat is meestal op kracht, cardio. Op dinsdag en donderdag is er kine en op woensdag een workshop mentaal – hoe we kunnen omgaan met stress, hoe je onder druk moet tennissen, bijvoorbeeld hoe je in de retour moet reageren op een setbal van je tegenstrever.”

Elaisa is een aanvallende speelster. “Alle ballen die heel kort komen, probeer ik zoveel mogelijk in de hoeken te slaan, om het dan aan het net af te maken. Het is niet dat ik niet van lange rally’s hou. Ik wil mijn tegenstandster zoveel mogelijk onder druk zetten.”

Hoe ziet ze haar nabije toekomst? “Ik wil nu in de eerste plaats mijn nationaal klassement verhogen. Met het niveau dat ik heb kan dat best. Ik hoop tussen 105 en 110 punten te halen. Daarnaast zou ik ook Future-toernooien willen spelen, internationaal, en dan vooral komende zomer in het buitenland. Dat is een nog hoger niveau dan bijvoorbeeld ITF, en ik zou mij toch wel eens met dat niveau willen meten.”

Samen met ouders

Elaisa’s ouders zullen proberen om haar zoveel mogelijk te vergezellen. “Dat zorgt toch voor de nodige rust en geeft mij een vertrouwder gevoel. Soms heeft je coach andere verplichtingen. Op die manier kan ik bijvoorbeeld in het buitenland met mijn ouders eens een stad bezoeken. De thuisomgeving is voor mij belangrijk, zeker als ik in het tennis nog verder wil doorzetten. En zoals ze in West-Vlaanderen zeggen: proberen met beide voeten op de grond te blijven staan. Ik wil mijn doelstellingen nastreven, maar niet gaan zweven.” (ACR)