Kimmer Coppejans plaatst zich na nieuwe zege voor laatste voorronde Australian Open: “Kwalificatie zou kers op de taart zijn na elleboogoperatie”

Kimmer Coppejans (ATP 361) staat in de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Coppejans haalde het woensdag in zijn tweede kwalificatieronde in twee sets (6-4 en (7-6 (7-3)) van de Monegask Valentin Vacherot (ATP 162).

“Ik heb een goede match achter de rug, beter dan die van gisteren“, zei een opgeluchte Coppejans na afloop aan Belga. “Het grote verschil zat in de returns. Dat ging veel beter vandaag. En mijn opslag draait nog steeds goed. Globaal gezien was het een betere wedstrijd. De tiebreak was uitstekend, met enkele mooie punten op belangrijke momenten. Ik ben erg blij met deze zege, maar niet euforisch. Het echte doel is morgen. Dan kan ik me voor de tweede keer in mijn carrière, na 2021, kwalificeren voor de hoofdtabel van de Australian Open.”

Twijfels

Coppejans moet dan donderdag wel nog voorbij de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 106), het zesde reekshoofd in de kwalificaties. “Het zou een heel mooi moment zijn na mijn elleboogoperatie van vorig jaar”, ging onze landgenoot verder. “Ik kom van ver. Er waren twijfels of ik wel nog op het hoogste niveau zou kunnen terugkeren. Vooral in het begin na de operatie bleef ik pijn hebben. Gelukkig is die intussen verdwenen. Kwalificatie voor de hoofdtabel zou een kers op de taart zijn. Makkelijk wordt het niet tegen Monteiro, een linkshandige speler, die explosief tennis speelt. Ik zal goed moeten zijn. Het wordt belangrijk agressief te zijn en hem te laten lopen.”