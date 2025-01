Kimmer Coppejans plaatst zich voor tweede kwalificatieronde van Australian Open: “Tevreden over mijn strijdlust”

Kimmer Coppejans (ATP 361) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De dertigjarige Oostendenaar haalde het in zijn eerste wedstrijd in Melbourne in drie sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-1) van de Fransman Matteo Martineau (ATP 211). Na afloop bleek Coppejans vooral tevreden over zijn strijdlust.

“In de eerste en het begin van de tweede set speelde ik echt niet goed”, vertelde Coppejans na afloop. “Ik was vrij nerveus gestart en mijn slagen kwamen er echt niet uit, waardoor hij vrij makkelijk de wet kon dicteren. Gelukkig kon ik nadien meteen voor een break zorgen. Ik groeide in de wedstrijd om er vervolgens in de tiebreak nog over te gaan. Ik had deze wedstrijd ook kunnen verliezen, maar ben er steeds blijven in geloven. Over mijn strijdlust mag ik dan ook tevreden zijn.”

Coppejans treft in zijn tweede kwalificatieronde de Monegask Valentin Vacherot (ATP 162). Die was met 6-3 en 6-4 de betere van de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 167). “Dan zal ik toch beter aan mijn wedstrijd moeten beginnen. Vacherot is groot en heeft heel wat sterke punten. Zijn opslag is goed en achter zijn forehand zit heel wat kracht. Daartegenover staat dat hij wat minder goed beweegt op het terrein. Het wordt ook een beetje afwachten, want vorig jaar zag hij grotendeels in het water vallen vanwege een kwetsuur.”

Het is de elfde keer dat Coppejans zich probeert voor de hoofdtabel te plaatsen in Melbourne. Enkel in 2021 lukte hem dat ook, waarna hij er in de eerste ronde uitging tegen de Tsjech Jiri Vesely.