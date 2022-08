Steeds meer meisjes willen Tessa of Lotte zijn: Tour en EK voor vrouwen laten zich ook voelen bij ons

Meisjesvoetbal en -wielrennen zitten meer dan ooit in de lift. Dankzij de groter wordende media-aandacht trappen steeds meer jonge meisjes voor het eerst tegen een bal of springen ze in het zadel, stiekem dromend om de nieuwe Tessa Wullaert of Lotte Kopecky te worden. “Meisjes op het voetbalveld of in het peloton, het wordt een blijver.”

In vier jaar tijd steeg het aantal voetballende meisjes in de jeugdreeksen (tot en met 18 jaar, red.) in West-Vlaanderen met liefst een kwart: van 1.675 naar 2.078. Het aantal koersende jonge meiden ging dan weer van 52 naar 69, eveneens goed voor een toename met 25 procent.

Meisjes in voetbaloutfit of wielertenue waren lange tijd de uitzondering die de regel bevestigden, nu lijkt de ban definitief gebroken. Met dank aan onder andere het net afgelopen Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen en de Tour de France Femmes. Beide evenementen verpulverden dag na dag het ene kijkcijferrecord na het andere en zetten een trend in de verf die al langer aan de gang is: damessporten krijgen eindelijk de sérieux die ze verdienen. En dat straalt zich ook af op de jeugdwerkingen.

“Het is niet te geloven hoeveel meisjes gek zijn op voetbal”, stelt Evie Beyers, ondersteuner meisjesvoetbal bij Voetbal Vlaanderen en coördinator bij Club YLA, damestak van Club Brugge. “Vroeger moesten we zelf aankloppen bij voetbalclubs met de vraag of ze hulp nodig hadden om een meisjeswerking op poten te zetten, nu komen ze op eigen houtje naar ons toe. Dat zegt genoeg.”

Rolmodellen

Een evolutie die ook binnen de wielerwereld te zien is. “Cycling Vlaanderen leverde de afgelopen jaren heel wat inspanningen om meisjes op de koersfiets te krijgen”, zeggen bestuursleden Wim Deblaere en Geert Barbry. “Daar plukken we nu de vruchten van. De interesse neemt jaar na jaar toe, aan ons en de clubs om die meisjes zo goed mogelijk te begeleiden.”

Ook het stijgende niveau speelt een grote rol, benadrukt Evie Beyers. “Onze Red Flames doen het erg goed, met een kwartfinale op het voorbije EK als exponent. Dat succes straalt ook af op clubs in de lagere regionen, die almaar professioneler werken. Een goeie omgeving en omkadering werkt stimulerend.”

“De nieuwsgierigheid voor wielrennen bij meisjes meer dan ooit aangewakkerd, nu is het aan ons om het vuur brandend te houden” – Thomas Debrabandere, voorzitter Gaverzicht Be Okay Deerlijk

“Plus: figuren als Tine De Caigny en Kassandra Missipo zijn echte rolmodellen. Jongens willen Charles De Ketelaere achterna, meisjes hebben nu ook speelsters om naar op te kijken.”

Klopt, zeggen ook Wim en Geert. “Wat een Sanne Cant of Julie De Wilde betekenen, is niet te onderschatten. En in eigen provincie hebben we met Shari Bossuyt en Marith Vanhove ook enkele potentiële toppers. We hebben enkel nog een Kim Clijsters-effect nodig, dat zou koers bij meisjes écht doen ontploffen.”

Laagdrempelig houden

De toestroom aan enthousiaste voetbalstertjes en wielrenstertjes deskundig begeleiden, is van doorslaggevend belang om het fundament voor de komende jaren te gieten.

“Daarom organiseren wij bijvoorbeeld het Futbalista Festival, een evenement waarop meisjes voetbal laagdrempelig kunnen ontdekken, gekoppeld aan een drietal trainingen bij een club”, vervolgt Evie Beyers. “Van daaruit kunnen ze doorstromen naar de jeugdwerking.”

“Sowieso is meisjesvoetbal niet meer weg te denken. Vroeger moest je vaak je best doen om een club te vinden waar meisjes al echt ingebed waren, nu is dit standaard. Die instroom van onderuit vormt binnen enkele jaren een mooie toplaag.”

“Vroegen moesten wij bij voetbalclub aankloppen met de vraag of ze hulp nodig hadden, nu komen ze naar ons toe. Dat zegt genoeg” – Evie Beyers, ondersteuner meisjesvoetbal Voetbal Vlaanderen

Dat zegt ook Thomas Debrabandere, voorzitter van wielerclub Gaverzicht Be Okay uit Deerlijk. “Sinds een vijftal jaar zien we het aandeel meisjes alleen maar toenemen. Corona zorgde even voor een rem, maar we verwachten een extra boost dankzij de Tour de France Femmes. De nieuwsgierigheid is meer dan ooit aangewakkerd, nu is het aan ons om het vuur brandend te houden.”

Bij Voetbal Vlaanderen is momenteel negen procent van alle leden vrouwelijk. “Het aandeel binnen de nieuwe leden bedraagt zelfs 14 procent”, stelt grassroots manager Stefan Verheyen.

“De komende twee maanden verwachten we nog een sterke stijging, want zeventig procent van alle nieuwe voetballertjes sluit zich dan aan. We maken ons dus klaar voor een golf van nieuwe meisjes. En ook belangrijk: naast het aantal voetballende meisjes zijn ook steeds meer dames in actieve rollen binnen een voetbalclub te vinden. Voetbal – en koers – zijn meer dan ooit vrouwelijk.”

Voetbalsters Marit (11) en Svea (9): “Leukste sport ter wereld” Zusjes Marit (11) en Svea (9) Casier zijn helemaal gek van voetbal en niet meer weg te slaan bij SV Rumbeke. “We amuseren ons te pletter”, zeggen ze. “Vooral het feit dat we met een volledige meisjesploeg kunnen trainen, maakt het zo tof. Dit is echt de leukste sport ter wereld. In september start de competitie en mogen we elke week een wedstrijd spelen. Daar kijken we nu al naar uit. We willen allebei keeper worden, net als Nicky Evrard bij de Red Flames. Maar eigenlijk zijn we fan van alle Flames. Wie weet maken we er ooit zelf deel van uit…”