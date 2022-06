Davy Vanneste wint de 12 Uren van Wervik

De 46e editie van de 12 Uren van Wervik was een kolfje naar de hand van Davy Vanneste. Hij stuurde zijn Citroën C3 Rally2 vanaf de eerste meters klassementsproef naar de leiding en won op overtuigende wijze.

Voor de start hoopte iedereen op een duel tussen de Citroëns C3 van Davy Vanneste en Jos Verstappen en dit duel kwam er ook . Vanneste was het snelst uit de startblokken en nam meteen de leiding. Verstappen volgde na de eerste ronde op een twintigtal seconden maar gaf zich nog niet gewonnen. Hij begon aan zijn achterstand te knagen maar ging op de proef van Wervik zwaar van de baan en moest opgeven.

Bij de achtervolgers waren de historic wagens aan het feest. Zowel Bjorn Syx(BMW M3) als Paul Lietaer(Opel Ascona 400) konden wedijveren met de moderne wagens en streden mee voor een podiumplaats. Halfweg de rally verloren we vooraan nog Heuninck die aan de kant moest met een defecte aandrijfas en zo kwamen de ereplaatsen in handen van Bjorn Syx en Paul Lietaer.

De vierde plaats was voor Stefaan Prinzie die de 12 Uren van Wervik eigenlijk niet ingepland had. Na een matige start door gebrek aan power kon de piloot uit Houthulst oprukken naar de vierde stek en hield hij nog net de eerste voorwiel aangedreven wagens achter zich. Het gebeurt zelden dat die voorwiel aangedreven wagens zo hoog eindigen in het klassement maar in deze 12 Uren van Wervik bewezen zowel Jonas Dewilde als Steven Dolfen dat je met een Rally 4 wagen van de nieuwste generatie al heel ver geraakt. De jonge belofte Jonas Dewilde uit Staden haalde het van thuisrijder Steven Dolfen en werd knap vijfde.

De resterende ereplaatsen waren opnieuw voor enkele historic wagens. Christophe Merlevede reed zijn BMW M3 naar de zevende plaats terwijl Cedriek Merlevede mede door het uitvallen van Reddington en Vanden Abeele negende werd.

In de Divisie 2 stond er weeral geen maat op Stefaan Tjoens die met meer dan tien minuten voorsprong finishte. Daarenboven werd de garagehouder uit Avelgem tiende algemeen. (Filiep Masselin)

De uitslag :

1. Vanneste-D’Alleine Citroën C3 R2

2. Syx-Vanrobaeys BMW M3

3. Lietaer-Wallays Opel Ascona 400

4. Prinzie-Vermeulen Alpine A 110

5. Dewilde-Vandenbussche Peugeot 208 R4

6. Dolfen-Pierpont Opel Corsa R4

7. Merlevede-Vandromme BMW M3

8. Ceuppens-Verweirder BMW 130i

9. Merlevede-Ozeel Opel Ascona

10.Tjoens-Passchyn Mitsubishi Lancer Evo X