Bjorn Clauw navigator bij Ypres Historic Regularity: “Het is een voordeel dat ik van de streek ben”

In en rond Ieper wordt dit weekend niet alleen de Ypres Historic Rally georganiseerd, maar ook de Ypres Historic Regularity, van vrijdag tot en met zondag. Eén van de bekendere navigators in het wereldje van de regularityrally’s is Vlamertingenaar Bjorn Clauw. De 44-jarige technicus heeft pakken ervaring en dat uit zich dit seizoen in de opname bij het team van de familie Kenis. Met Julie Kenis mikt hij voorzichtig op de top 15.

“Regularity is eigenlijk rijden tegen een vooraf bepaalde gemiddelde snelheid op de openbare weg”, legt Bjorn Clauw zijn favoriete sport uit. “Wat betekent dat je zeer juist moet kunnen rijden, tot op de seconde, tegen gemiddelde snelheden die kunnen variëren, en rekening houdend dat je voortdurend moet anticiperen op de openbare weg. Alles kan ook constant gecontroleerd worden via een tracksysteem, en het kan gebeuren dat je meer dan tien controles krijgt op één bepaald traject. Verder heb je ook nog enkele afgesloten stukken, met een iets hogere gemiddelde snelheid. Dus de tijd speelt een belangrijke rol. Te laat komen betekent strafpunten, maar te vroeg betekent de strafpunten maal twee. In Ieper zijn er ook slow zones, bijvoorbeeld waar een deel huizen staan, waar de snelheid heel laag is gehouden. Inbreuken hiertegen worden zonder discussie streng bestraft. Als navigator moet je van de eerste tot de laatste meter constant geconcentreerd blijven, en met de hulp van de nodige apparatuur je ideale tijd zo dicht mogelijk benaderen.”

Uit je doppen kijken

“Voor mij is het een voordeel dat ik van de streek ben, en de heikele punten wel ken. Maar we trekken jaarlijks in de Ypres Historic Regularity ook voor een deel naar Wallonië, waar het dan wel uit je doppen kijken is. Al ken ik ook hier wel de valstrikken die Bjorn Vanoverschelde, één van de organisatoren, uit zijn mouw kan schudden.”

Vorig jaar behaalde Bjorn nog aan de zijde van Mario Varrewaere een mooie zevende plaats in de Ypres Historic Regularity. “Mijn eerste stappen in dit wereldje zette ik eigenlijk samen met mijn vader Eddy in 2011 in de rittensport. Met onder andere een vierde plaats in de Belgian Westhoek Classic. Pa kreeg echter wat problemen met nachtzicht, en dan stapte ik over naar Mario, en in 2018 namen we dus voor de eerste maal de start in Ieper. Het is zeker een kleine wereld, en via dezelfde Bjorn Vanoverschelde, die heel vaak Guino Kenis navigeert, kreeg ik de vraag om diens dochter Julie bij haar debuut te begeleiden. Iets waar ik Guino nog altijd heel dankbaar voor ben. Ik zag dit zeker als een stap vooruit, om lid te worden van dergelijk professioneel werkend team. Bastenaken werd ons debuut, en met een 22ste eindplaats viel alles goed mee. In de Classic Spring Roads in Malmedy wonnen we de klasse, en tussendoor reden we ook nog enkele VHRS-proeven, zoals Bocholt.”

Top 15

“Julie is zeker een leergierig iemand, en wil een toekomst uitbouwen in de autosport, zonder steeds bestempeld te worden als ‘de dochter van’. Zo reed ze dit seizoen al op circuit de 24 uren van Zolder, en volgend jaar wil ze ook meedingen in de Belcar. Maar de regularity proeven zullen zeker niet aan de kant worden geschoven, en we zoeken een goed compromis qua kalender met haar andere activiteiten. We leggen onszelf geen druk op wat de Ypres Historic Regularity betreft, al starten we met de BMW die vorig jaar deze wedstrijd won, met vader Guino en Anton Dupan aan boord. De top 15 zou mooi zijn, en alles wat meer is, is mooi meegenomen. We gaan vooral veel leren en ons amuseren. Mijn droom? Ooit een gerenommeerde regularityrally kunnen rijden in het buitenland.” (DT)