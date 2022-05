Matteo en Nicolas in het spoor van Thibaut: drie Waregemse broers naar WK duatlon in Roemenië

Vier jaar na zijn debuut behoort duatleet Thibaut De Smet (22) tot de Belgische top. Het voorbeeld werkt zo inspirerend dat zijn twee jongere broers inmiddels in zijn sporen zijn getreden. Met zijn allen staan ze begin juni aan de start van het WK duatlon in het Roemeense Targu Mures. “In onze familie is het allemaal sport wat de klok slaat.”

De liefde voor de sport bestaat al lang bij de familie De Smet. Vader Andy gaf in de jaren negentig al het voorbeeld door als wielrenner bij de elite zonder contract negentien overwinningen binnen te halen. Thibaut trad in zijn voetsporen als veldrijder, maar schakelde later over naar de duatlon. Die beslissing legde hem geen windeieren. Hij werd Belgisch kampioen en behaalde zilver op het EK crossduatlon bij de beloften.

Nog een maand en je staat voor de belangrijkste uitdaging van dit jaar. Wat zijn de verwachtingen voor het komende WK duatlon?

“Ik doe nooit voorspellingen. Ik wil mezelf geen extra druk opleggen. Ik hoop in de eerste plaats dat alles kan doorgaan in Targu Mures. De stad in Roemenië ligt op amper enkele honderden kilometer van de grens met Oekraine waar een vreselijke oorlog aan de gang is.”

Je gaat samen met je twee broers naar het WK. De wil om de beste te zijn in de familie zet de vriendschap niet onder druk?

“Nee hoor, daar is geen sprake van. We komen zeer goed overeen. Nicolas, die 21 is en net als ik bij de beloften rijdt, zou me wel graag eens kloppen, maar dat is de normaalste zaak van de wereld. Het omgekeerde zou pas ongewoon zijn. Matteo komt met zijn 18 een categorie lager uit, bij de junioren. Hij is wellicht de meest getalenteerde van ons drie, maar is nog te veel een speelvogel. Ik probeer hem daarin als oudere broer te begeleiden. Ooit kan hij mooie dingen laten zien.”

Gaan jullie samen trainen?

“Dat gebeurt zelden omdat we amper momenten hebben dat we met zijn allen vrij zijn. Twee van ons werken al en Matteo zit nog op school, vandaar. Heel uitzonderlijk lukt het toch eens om af te spreken om samen te trainen in het weekend.”

Waar ga je bij voorkeur trainen?

“Fietsen doe ik in de Vlaamse Ardennen en in de Pays des Collines, de streek in Wallonië die aansluit op de Vlaamse Ardennen. Voor het hardlopen trek ik naar de Zwevegemse looppiste. Waarom ik die van Waregem niet gebruik? Ik vermoed dat dit wel mogelijk zou zijn, maar dan zou ik de nodige regelingen moeten treffen terwijl ik nu zomaar terecht kan op de piste in Zwevegem. Dat is toch een stuk gemakkelijker.”

Duatlon is een sport die bestaat uit fietsen en hardlopen. Hoe belangrijk is dat alles in je leven?

“Heel simpel, het is het allerbelangrijkste en ik ben er toch al snel een uur of 16 per week mee bezig. Als ik niet werk, zit ik op de fiets of heb ik de loopkleren aan. (snel) Al is mijn vriendin voor mij toch wel even belangrijk. We zijn heel vaak samen en in het weekend gaan we ook vaak samen rijden met de koersfiets. Meestal is dat goed voor een rit van een kilometer of vijftig, al is dat voor mij dan pure ontspanning. Margot bepaalt dan het tempo.”

Duatlon is het minder bekende broertje van triatlon. Ben je blij dat duatleet Seppe Odeyn het zo goed doet in het tv-programma de Container Cup?

“Absoluut, ik vind het fantastisch dat Seppe zowat alles en iedereen achter zich houdt dit seizoen. Dat is een opmerkelijke prestatie, want er zitten veel topatleten tussen waarvan hij dan ook nog eens de enige niet-prof is. Dat zet de duatlon toch eens op de voorgrond en het zegt ook iets over de hardheid van onze sport. Ik bewonder Seppe enorm, zeker om zijn veelzijdigheid en zijn doorzettingsvermogen.”

In de garage staat er een koersfiets maar ook een speed pedelec. Is dat er eentje van jou?

(lacht) “Ik vrees van wel, al gebruik ik de speed pedelec (een elektrische fiets die makkelijk 45 per uur haalt, red.), alleen voor het woon-werkverkeer. Ik ben ook verre van de enige die ook over e-bike beschikt. Ik ben halftijds aan de slag in onze familiezaak Smetties Fiets Ateljee en ik stel vast dat we hoe langer hoe meer in een tijd leven dat zowat iedereen een elektrische fiets wil. Voor de gewone stadsfietsen vinden we amper nog kopers, tenzij het om koersfietsen gaat.”

Tot slot, zoek je als topsporter ook wel eens een horecazaak op in Waregem?

“Mijn vriendin en ik gaan graag iets eten bij Pasta del pigro, een prima pastabar in het Pand. Al zijn er nu werken aan de gang in het Pand waardoor Pasta del pigro tijdelijk een afhaalrestaurant is. Omdat het eten er zo lekker is, gaan we nu regelmatig een pasta afhalen. Van zodra de pastazaak opnieuw open is, gaan we er zeker opnieuw regelmatig binnenspringen.”